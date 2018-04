Defence IQ: Leiter von vier US-Behörden des SENSR-Programms werden bei Military Radar 2018 dabei sein

London (ots/PRNewswire) -Das SENSR-Programm gilt als das ambitioniertesteAkquisitionsprojekt von Radarsystemen, das es je gegeben hat. DasProgramm wird von vier der führenden, für die Radarkapazität derVereinigten Staaten zuständigen Behörden entworfen und von diesenverwaltet: NORAD, dem Department of Homeland Security, der FederalAviation Administration und der National Oceanic and AtmosphericAdministration. Dies bedeutet eine vollständige Erneuerung desUS-amerikanischen Radarbereichs, zu der die Integration aller 600aktuell betriebenen Systeme zählt und deren Budget konservativ auf"weit über 10 Milliarden US-Dollar" geschätzt wird.Der Vorlagenentwurf wird zu diesem Zeitpunkt 2019 erwartet und dieAuftragsvergabe ist für 2021 vorgesehen. Für ein Projekt dieser Größeist dies ein sehr enger Zeitrahmen, und daher kommen dieFührungskräfte der jeweiligen Behörden im August in London zusammen,um sich mit dem europäischen Markt auf die engere Definition derAnforderungen abzustimmen. Bei der Military Radar Konferenz (https://militaryradar.iqpc.co.uk/landing/military-radar-agenda-2016?utm_source=PR%20Newswire&utm_medium=Advertising&utm_campaign=11593.012_PR&utm_term=&utm_content=&disc=&extTreatId=656389) werden diese Vertreterder vier Behörden erwartet:- Brian Lihani, Chief, Aerospace Warning Branch - Programmleiter,NORAD (nordamerikanisches Luftraumüberwachungskommando)- Russell Wright, Director, Domain Awareness Standards & Analysis Airand Marine Operations, Department of Homeland Security(Heimatschutz-Ministerium)- Michael Emanuel, Chief Engineer, und Chief of Operations desSENSR-Programms, Federal Aviation Administration (US-Bundesbehördefür Luftfahrt)- Kurt Hondl, MPAR R+D Manager, National Oceanic and AtmosphericAdministration (US-Behörde für Meeres- und Atmosphärenforschung)Eine komplette Liste aller Sprecher finden Sie unter:https://bit.ly/2JsjlVEPressekontakt:Rumina Akther, Marketing Manager, IQPC: rumina.akther@iqpc.co.uk oderTel. unter +44-(0)-207-368-9442Pressevertreter sind zu diesem wichtigen Branchentreffen eingeladen.Wenn Sie einen Presseausweis benötigen, wenden Sie sich bitte anRumina Akther unter rumina.akther@iqpc.co.ukOriginal-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell