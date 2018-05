Defence IQ: Interview mit dem Heavy Airlift Wing

London (ots/PRNewswire) -Lufttransportflotten sind unabhängig von der jeweiligen Missiondie Grundvoraussetzung für Streitkräfte. Mit dem Rückgang vonTruppeneinsätzen hat sich ihre Rolle in den letzten Jahren beiKatastropheneinsätzen und bei der Bereitstellung humanitärer Hilfeerhöht. Die Bedeutung von Luftbrücken wurde im vergangenen Jahr durcheine globale Mission zur Katastrophenhilfe weiter untermauert, um diedurch den Hurrikan Irma verursachten Beschädigungen einzudämmen.Der Heavy Airlift Wing (HAW) spielte bei den Katastropheneinsätzenwährend des Hurrikans Irma eine zentrale Rolle und lieferte wichtigehumanitäre Hilfe und Personal. Ein wichtiger Aspekt der Organisation,die sich aus 12 Nationen zusammensetzt (zehn davon sindNATO-Mitglieder), ist die Zusammenarbeit innerhalb derinternationalen Teams.Defence IQ hatte die Gelegenheit zu einem Interview mit ColonelJames Sparrow, Vice Commander des SAC Heavy Airlift Wing, um mehrdarüber zu erfahren, wie der HAW den Katastrophenhilfeeinsatz währenddes Hurrikan Irma durchgeführt hat, und zwar von der kurzfristigenPlanung bis zur Bewältigung von Sicherheits- und operativenHerausforderungen am Boden. Klicken Sie hier, um das vollständigeInterview herunterzuladen: https://bit.ly/2I8hCobDieses Interview gibt wichtige Einblicke in die Vorbereitung aufden Nothilfeeinsatz während des Hurrikan Irma, die wichtigstenoperativen und sicherheitspolitischen Herausforderungen vor Ort undwelche Erkenntnisse für künftige Einsätze daraus abgeleitet werdenkonnten.Pressekontakt:Rumina AktherMarketing ManagerIQPC: rumina.akther@iqpc.co.uk oder Tel.: +44(0)207-368-9442 -Pressevertreter sind herzlich eingeladenan diesem wichtigen Branchengipfel teilzunehmen. Einen kostenlosenPresseausweis können Sie per E-Mail anfordern:rumina.akther@iqpc.co.uk.Original-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell