Defence IQ: Britische Regierung 'grenzt konservative Gruppen bei Arbeit gegen den Extremismus aus'

London (ots/PRNewswire) -In einem aktuellen Interview mit Defence IQ sprach sich HanifQadir, Mitgründer der Stiftung Active Change, deutlich gegen dieRegierungskampagne Prevent und den dort vertretenen Ansatz zureligiös orientierten Gruppen aus, die sich für die Verhinderung undBekämpfung des gewalttätigen Extremismus (P/CVE, Preventing andCountering Violent Extremism) stark machen.Hanif Qadir, der sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit demInnenministerium in Kampagnen engagiert, die dem Extremismusentgegenwirken, prangert eine offensichtliche Kehrtwende in derStrategie an, die von Großbritannien und anderen Staaten hinsichtlichFinanzierung und Zusammenarbeit mit religiös orientiertenP/CVE-Organisationen an den Tag gelegt wird. Den vollständigen Textdes Interviews finden Sie hier > http://bit.ly/2oyFdEuIn diesem Interview geht Qadir auf die Rolle ein, die demPrivatsektor im Engagement gegen den gewaltbereiten Extremismuszufällt, und der zunehmend erschwerten Finanzierung bzw.Unterstützung, die, wie er glaubt, in der falschen Vorstellungbegründet ist, dass konservative Gruppierungen mit Extremismusgleichzusetzen seien.Die laufende Prevent-Strategie in Großbritannien trifft nachMeinung Qadirs nicht auf den Punkt. Vielmehr, so Qadir, bewegen wiruns von dem 2011 - 2012 erreichten Stand weg, als Großbritannien"beinah den Nagel auf den Kopf getroffen hat". "Die Spielregelnhaben sich erneut gewandelt, insbesondere seit Januar 2017. SämtlicheAnstrengungen gegen den gewaltbereiten Extremismus müssen schnellangepasst werden, aber wir müssen zunächst verstehen, was sichverändert und warum - dies erfordert effektives Engagement inEchtzeit mit den Communities, und zwar übergreifend auf der ganzenLinie".Er umreißt weiterhin, dass die Regierung ihren Ansatz ändern undsich mit der Tatsache vertraut machen müsse, dass keine Gemeinschaftaus dem Kontext des Einsatzes gegen den gewaltbereiten Extremismusherausfallen dürfe, und dass es bei der Einbindung darum gehe, diejeweilige Geschichte der Gruppe und ihre Fähigkeit, die Communitieszu erreichen, mit einzubeziehen.Qadir wird auf dem diesjährig vom 20. - 22. Juni in Londonstattfindenden CVE Forum referieren. Das jährliche Symposium führtKommunikationsfachleute und Vertreter von Regierungsstellen aus derganzen Welt zusammen, die Erfolge, Herausforderungen, Fehlschläge undneue Methoden der Kommunikation diskutieren, um der Anziehungskraftdes Extremismus entgegenzuwirken. Das Programm für dieseVeranstaltung können Sie hier herunterladen > http://bit.ly/2mhdBW7Pressekontakt:Olivia Timmins enquire@iqpc.co.uk, Tel: +44-(0)-207-036-1300Original-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell