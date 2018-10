Defence IQ: Andauernde Konflikte und Korruption in Afghanistan großes Hindernis für sinnvolle Landminenräumung

London (ots/PRNewswire) -Auf 700 Quadratkilometern bekannter gefährlicher Gebiete inAfghanistan stellen Antipersonenminen, Antifahrzeugminen,Streumunition und improvisierte Sprengkörper eine stets präsenteGefahr dar. Im jüngsten Bericht von Defence IQ mit Einblicken vonRobert Hyde-Bales, beratender Redakteur, Counter-IED-Referent, wirdargumentiert, dass andauernde Konflikte und die politische Landschaftin Afghanistan die Arbeit der Vereinten Nationen und der zahlreichenNGOs, die diese Bereiche von Minen räumen, erheblich behindern.Die größte Herausforderung der IED und der Minenräumung inAfghanistan ist die anhaltende Präsenz der Taliban in 70 % desLandes. Dies hat in den vergangenen sechs Monaten zur höchsten Zahlvon Todesfällen seit Beginn der Aufzeichnungen geführt. 1.692Menschen wurden von Januar bis Juli 2018 getötet und IEDs waren eineder Haupttodesursachen.Im Bericht von Defence IQ wird das Problem der explosivenBedrohung und der Minenräumung im Detail diskutiert. Schätzungenzufolge könnte Afghanistan seine landwirtschaftliche Produktionverdoppeln, wenn Landminen beseitigt würden. Wegen derdysfunktionalen Regierung, die von ausufernder Korruption heimgesuchtwird, sagt Hyde-Bales in dem Bericht, dass "es derzeit sehr schwierigist, ein Licht am Ende des afghanischen Tunnels zu sehen".Obwohl der Einsatz von Landminen weltweit in den letzten zehnJahren erheblich zurückgegangen ist, befinden sich derzeitschätzungsweise 110 Millionen Landminen in der Erde.Räumungsherausforderungen bleiben bestehen, da Länder wie Afghanistanweiterhin Landminen einsetzen, trotz der nachteiligen Auswirkungen,die sie auf das Leben von Zivilisten haben können.Der Bericht von Defence IQ wurde im Vorfeld der Konferenz"Countering Explosive Threat and Demining" erstellt. DieseVeranstaltung ist das Gründungstreffen der weltweiten EOD-Communityund findet mit Unterstützung der UK All Party Parliamentary Group onExplosive Threats statt und wird außerdem von Counter-IED UKunterstützt. Diese Konferenz ist ein einzigartiges Forum, daswichtige Interessengruppen und Entscheidungsträger aus der gesamtenglobalen EOD-Community zusammenbringt.Robert Hyde-Bales, beratender Redakteur, Counter-IED Referent wirdauf der Konferenz Countering Explosive Threat and Demining vom11.-12. Dezember 2018 in London einen Vortrag halten. Lesen Sie denvollständigen Bericht hier (https://counteringexplosives.iqpc.co.uk/downloads/global-heatmap-case-studies?utm_source=&utm_medium=Advocate&utm_campaign=11590.011_PRNewswire&utm_term=&utm_content=&disc=&extTreatId=oracle.jbo.Key[751915 ])Informationen zu Defence IQDefence IQ ist eine maßgebliche Nachrichtenquelle für hochwertigeund exklusive Kommentare und Analysen zu globalen Verteidigungs- undMilitärthemen. Defence IQ liefert Interviews und Einsichten, diedirekt von führenden militärischen und industriellen Experten in denBereichen Luftabwehr, elektronische Kriegsführung, Panzerfahrzeuge,Seeverteidigung, Landverteidigung und vielen mehr kommen. Defence IQist eine einzigartige Multimedia-Plattform, auf der Sie über dieneuesten Entwicklungen im Verteidigungssektor diskutieren und überdiese lernen können.Für weitere Informationen oder um Ihren Platz bei diesem Event zureservieren, rufen Sie an unter +44-(0)-207-036-1300 oder senden Sieein E-Mail an enquire@iqpc.co.ukOriginal-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell