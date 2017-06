Defekter Briefkasten / Mieter wollte Schreiben des Eigentümers nicht erhalten haben (FOTO)

Berlin (ots) -Die Frage der ordnungsgemäßen Zustellung von Schreiben, etwa mitder Absicht einer Mieterhöhung, wird immer wieder vor Gerichtdiskutiert. So machen etwa die Adressaten gerne geltend, den Briefgar nicht erhalten zu haben. Allerdings kann man sich nachInformation des Infodienstes Recht und Steuern der LBS nicht ganz soeinfach herausreden. (Amtsgericht Berlin-Wedding, Aktenzeichen 18 C380/15)Der Fall: Eine Mieterin klagte gegen eine Mieterhöhung. Zwar hatteder Hauswart das Schreiben in den Briefkasten eingelegt. Allerdingsargumentierte die Frau damit, dass schon seit längerer Zeit diedazugehörige Klappe fehle und jedermann an die Post gelangen könne.Sie habe das Schreiben nicht erhalten und somit sei es auch nichtfristgemäß bei ihr eingetroffen.Das Urteil: Auch ein Mieter, dem die Immobilie bekanntermaßennicht gehört, muss dafür sorgen, dass der Briefkasten ordnungsgemäßzu verschließen ist. Das stellte das Amtsgericht Wedding fest. Sowäre die Frau im konkreten Fall verpflichtet gewesen, die Eigentümerbzw. die Verwaltung auf das Fehlen der Klappe hinzuweisen und aufeine Reparatur zu drängen. Nachdem sie das über ein Jahr lang nichtgetan habe, falle die Unzustellbarkeit von Schreiben in ihren eigenenVerantwortungsbereich.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenReferat PresseTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395Email: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell