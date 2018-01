Hamburg (ots) - Der Hessische Rundfunk (HR) versucht, den Streitzwischen der ARD und den Zeitungsverlegern zu deeskalieren.Voraussichtlich im Februar wird es zu einem Treffen zwischenVertretern des HR und Gesandten regionaler Zeitungsverlage kommen.Das berichtet das Medienmagazin journalist in seiner Januar-Ausgabe.Austauschen sollen sich bei dem Treffen allerdings nichtIntendanten und Direktoren auf der einen und Geschäftsführer auf deranderen Seite, sondern die verantwortlichen Onlineredakteure. Warumdas hilfreich sein kann? "Ein Teil der Auseinandersetzung lässt sichwahrscheinlich mit Nichtwissen darüber erklären, wie die jeweilsandere Seite arbeitet", sagt HR-Multimedia-Chef Tilo Barz demMedienmagazin journalist.Besonders BDZV-Präsident Mathias Döpfner hatte immer wieder dieOnlinepräsenz der Öffentlich-Rechtlichen als zu "presseähnlich"kritisiert. Seit dem Urteil des Oberlandesgerichts Köln in SachenTagesschau-App haben mehrere ARD-Sender ihre Online-Angeboteüberarbeitet, zuletzt der WDR.HR-Multimedia-Chef Tilo Barz setzt dagegen auf den Austauschzwischen den Beteiligten, schon deshalb, weil es "keine klareGrundlage" dafür gebe, wie man die Online-Angebote deröffentlich-rechtlichen Sender "gerichtsfest" machen könne. Die Praxisder ARD-Häuser basiere "auf Annahmen und Interpretationen. Da kannman gar nicht sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht", soBarz gegenüber dem journalist.Auch der HR setzt zunehmend auf Videos. Allerdings müsse man dabeidas Nutzerinteresse im Blick haben, so Barz. Und Nutzer würden Textnun mal als wesentlichen Träger eines Online-Angebots auffassen."Wenn wir ein Flugblatt erstellen und es über dem Wald abwerfen, istdas keine Auftragserfüllung", so Tilo Barz im journalist.Die Januar-Ausgabe des journalists ist heute erschienen.http://www.journalist-magazin.de/Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurjournalist@journalist-magazin.dedaniel@journalist-magazin.deTel. 0228/20172-24journalist-magazin.detwitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell