Deere und Hitachi-Aktien: Schließen neue Lizenz- und Liefervereinbarungen!

Was war los?(NYSE:DE) hat sich mit(OTC:HTHIY)auf die Beendigung der Deere-Hitachi Joint Venture Produktions- und Marketingvereinbarungen geeinigt. Die Unternehmen werden neue Lizenz- und Liefervereinbarungen abschließen, deren Änderungen am 28. Februar 2022 in Kraft treten. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. John Deere wird die Deere-Hitachi Joint-Venture-Fabriken in Kernersville, NC, Indaiatuba, Brasilien,