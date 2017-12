Deere & Company profitiert von steigender Nachfrage!

Liebe Leser,

Deere hat in seinem 2. Quartal von einer leicht gestiegenen Nachfrage und einer Erholung der Landmaschinenverkäufe in Südamerika profitiert. Von Februar bis April stieg der Umsatz um 5% auf 8,29 Mrd $; davon wurden 7,26 Mrd $ mit Maschinen erwirtschaftet. Der Gewinn betrug 802,4 Mio $; das waren fast zwei Drittel mehr als im Vorjahr. In der Maschinensparte legte der Umsatz um 2% und das operative Ergebnis (EBIT) um 61% auf 1,11 Mrd $ zu.

Deere kauft für 4,4 Mrd € die deutsche Wirtgen Gruppe.

Das deutlich verbesserte EBIT führte Deere hauptsächlich auf bessere Preise, einen vorteilhafteren Produktmix und höhere Liefermengen zurück; für das Quartalsergebnis waren aber auch günstigere Umrechnungskurse ausschlaggebend gewesen. Positiv im Ergebnis niedergeschlagen hat sich zudem der Teilverkauf der nicht konsolidierten Beteiligung am Unternehmen SiteOne Landscape Supply. Deere kauft für 4,4 Mrd € die deutsche Wirtgen Gruppe.

Das Unternehmen ist auf Maschinen für den Straßenbau und die Straßeninstandsetzung, Anlagen für die Gewinnung und Aufbereitung von Nutz- und Recyclingmaterialien sowie für die Asphaltherstellung spezialisiert. Die Wirtgen Gruppe hat 8.000 Mitarbeiter und ist am Markt mit den Produktmarken wie Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann und Benninghoven aktiv. Der Umsatz lag 2016 bei 2,53 Mrd €. Der Kauf soll im 1. Quartal 2018 vollzogen werden, muss aber noch behördlich genehmigt werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.