Deere & Co: Rekordhoch in Schlagdistanz!

Am 01. August hatten wir auf eine Trading-Chance mit Deere & Co. hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Deere & Co: Die Geschäfte brummen!" Im Text konnten Sie lesen: „Die Aktie des US-amerikanischen Landmaschinenherstellers Deere & Co ISIN: US2441991054 gehörte nach dem Kurseinbruch 2020 wegen der Pandemie zu den Höhenfliegern an der Börse. Ausgehend vom Tief hat sich der Aktienkurs ...



