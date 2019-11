Deere & Co: Gewinnwarnung, aber...

Weitere Suchergebnisse zu "John Deere":

Der Hersteller von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen wie Traktoren, Deere & Co. (WKN: 850866) – vormals: John Deere – überraschte seine Anteilseigner mit einer erneuten Umsatz- und Gewinnwarnung. Aufgrund des Handelskonflikts der USA mit China soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 (endete bereits per Ende Oktober) nur noch um +4% – anstatt wie bisher noch vom Management in Aussicht gestellt um +5% – zulegen.

In der Folge wird dann auch der Nettogewinn 100 Mio. US-Dollar niedriger ausfallen als ...





