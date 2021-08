Deere & Co: Die Geschäfte brummen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deere & Company":

Die Aktie des US-amerikanischen Landmaschinenherstellers Deere & Co ISIN: US2441991054 gehörte nach dem Kurseinbruch 2020 wegen der Pandemie zu den Höhenfliegern an der Börse. Ausgehend vom Tief hat sich der Aktienkurs mehr als ver-3,5-facht. Das Hoch wurde am 10. Mai bei 400,23 USD notiert und danach setzte eine gesunde Korrektur ein. Der Kurs landete bei etwa 322,00 USD.



