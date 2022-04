Deere Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Kurs der Aktie Deere & steht am 12.04.2022, 18:36 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 418.51 USD. Der Titel wird der Branche "Investitionsgüter" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Deere & entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Deere & erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 12 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deere & vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (428,13 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 418,51 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Deere & erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,57 ist die Aktie von Deere & auf Basis der heutigen Notierungen 68 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (48,85) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Deere & weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,96 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 10,86 %. Mit einer Differenz von lediglich 9,9 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.