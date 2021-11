Deere Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Deere &, die im Segment "Investitionsgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.11.2021, 10:46 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 360.86 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Deere & nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 1 Prozentpunkte (1,18 % gegenüber 2,18 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Deere &-Aktie beträgt dieser aktuell 354,67 USD. Der letzte Schlusskurs (360,86 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+1,75 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Deere & somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (350,44 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,97 Prozent), somit erhält die Deere &-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird Deere & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Deere & im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Deere &. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (1 Sell, 8 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".