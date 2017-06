Peking (ots/PRNewswire) - Nach dem Erfolg seiner ersten"Traumreise Hongkong nach Tahiti" hat sich Deer Jet mit Hilton HotelsWorldwide zusammengeschlossen, eine der Luxus-Hospitalitymarken derHNA Group, um seine personalisierten Reiserouten an Bord des 787Dream Jet durch exklusive Luxus-Hospitalityservices aufzuwerten.Die Partnerschaft zwischen Deer Jet und Hilton sollPremium-Geschäftsreisenden auf den neuen Reiserouten Hongkong-Parisund Hongkong-Rom sieben Gratisübernachtungen in den luxuriösenPräsidentensuites ausgewählter Waldorf Astoria Hotels andResorts-Objekte in Paris und Rom anbieten.Die Gäste an Bord des 787 Dream Jet kommen auf Nonstop-Flügen vonHongkong nach Paris oder Rom in den Genuss zeitgenössischer Kunst undwunderbarer orientalische Gastfreundschaft. Nach der Ankunft betretendie Gäste das einzigartige Ambiente der Waldorf Astoria Hotels mitihrer eleganten Einrichtung, ihren atemberaubenden Aussichten überprivate Gärten und ihrer Art-Deco-Kunst.In Paris organisiert der Deer Jet Concierge luxuriöse privateFührungen, auf denen die Reisenden Galerien, Museen, Restaurants,Limousinen und Yachten der besonderen Art erleben, um die verborgenenSchätze zu entdecken, die nur wenigen bekannt sind, und diefranzösische "Lebensfreude" zu genießen.In Rom begrüßen abgestellte Mitarbeiter von Deer Jet die Gäste ineiner kultivierten, modernen Atmosphäre und organisieren privateBesuche atemberaubender Kunstgalerien und historischer Monumente undWahrzeichen, die beispielhaft für das kulturelle Erbe deritalienischen Hauptstadt stehen.Deer Jet hat im September 2016 den Betrieb des 787 Dream Jet mitHeimatbasis in Hongkong übernommen. Der Airliner mit seiner 220Quadratmeter (2.368 Quadratfuß) großen Kabine ist mit verschiedenenKomfortmerkmalen und Unterhaltungsoptionen ausgestattet und bietetPrivaträume für Gäste, Crew und Servicepersonal. Der Airliner fliegtunter Registrierung der BAS Guernsey Limited und kann für privateCharterflüge weltweit gebucht werden.Deer Jet plant mit dem Dream Jet Geschäftsreisende von einembesonderen Reiseziel zum nächsten zu fliegen. Das Unternehmen hatangekündigt, dass es in absehbarer Zukunft seine Flotte um einenweiteren BBJ 787 VVIP verstärken will, um seinem Ziel der weltweitgrößten "Dream Jet Fleet" näher zu kommen.Foto - https://photos.prnasia.com/prnh/20170606/1869150-1-aFoto - https://photos.prnasia.com/prnh/20170606/1869150-1-dFoto - https://photos.prnasia.com/prnh/20170606/1869150-1-ePressekontakt:Denis Dan+86-186-1013-1198danfeng@hnair.com3606020300@qq.comQi Cuiq.cui@hnair.comdudu_cq@126.comOriginal-Content von: DEER JET (Beijing) CO. LTD, übermittelt durch news aktuell