"Deep Time History": Dreiteilige Doku-Reihe in ZDFinfo

Mainz (ots) - Wie geologische und klimatische Ereignisse die Weltgeschichteprägten, wie physikalische, chemische und biologische Prozesse die Entwicklungder Menschheit beeinflussten, erkundet die dreiteilige Doku-Reihe "Deep TimeHistory", präsentiert vom Historiker Jonathan Markley. ZDFinfo sendet die dreiFolgen über "Die Anfänge der Menschheit", "Die Zeit der Entdeckungen" und den"Weg in die Moderne" am Sonntag, 1. Dezember 2019, von 20.15 bis 22.30 Uhr.Explodierende Sterne und kollidierende Kontinente haben die Erde geformt - dieGeschichte der Menschheit ist mit diesen Ereignissen der Urzeit verknüpft. Inder ersten Folge von "Deep Time History" über "Die Anfänge der Menschheit"beleuchtet Jonathan Markley die Entstehung der ersten Gesellschaften. Dabeiuntersucht er nicht nur die Entwicklung des Menschen vom Jäger und Sammler zumStadtbewohner, sondern blickt auch in die Geschichte der Erdentstehung zurück.Die Reisen von Kolumbus brachten der Menschheit bahnbrechende Erkenntnisse.Nutzpflanzen und Nutzvieh gelangten schon bald in verschiedene Gegenden derErde. Auf diese Weise änderte sich die Ökologie des gesamten Planeten. In derzweiten Folge "Die Zeit der Entdeckungen" zeigt Jonathan Markley zum Beispiel,wie der Pfeffer die Menschheit beeinflusste und wie die Entdeckung von Gewürzen,Kulturen und Tierarten Geschichte machten.Bereiteten verglühende Sterne und Chlorophyll den Weg für Massenproduktion undKriege? Wurzelt die Geschichte der Industrialisierung in urzeitlichenEreignissen? In der dritten Folge "Der Weg in die Moderne" zeigt JonathanMarkley die Entwicklung von der Energiegewinnung durch Bäume hin zurKonstruktion von Schiffen und schließlich von Autos. Er analysiert zudem, wieaus Sternentrümmern das Element Eisen entstand und wie sich daraus die Planetenformten.