"Deep State" kehrt zurück - FOX bestellt zweite Staffel der Spionage-Thrillerserie (FOTO)

München (ots) -2. Staffel der ersten fiktionalen Eigenproduktion der Fox NetworksGroup Europe & Africa schon vor internationaler Ausstrahlung inAuftrag gegeben- Premiere der ersten Staffel ab 10. April immer dienstags um21.00 Uhr auf FOX- Preview-Premiere am 9. April um 21.50 Uhr nach "The WalkingDead" auf FOXFox Networks Group (FNG) Europe & Africa hat heute bekanntgegeben, dass "Deep State", die erste fiktionale regionaleEigenproduktion des Unternehmens, um eine zweite Staffel verlängertwird.Die mit Spannung erwartete neue Spionage-Thrillerserie wird vonEndor Productions, einem Unternehmen der Red Arrows Studios Gruppe,produziert. Die Arbeit an den neuen Drehbüchern hat unter derFederführung von Mitschöpfer und Showrunner Matthew Parkhill("Rogue") bereits begonnen. Hilary Bevan Jones ("Cracker", "State ofPlay") und Tom Nash ("The Escape Artist", "The Dark Outside") bleibenausführende Produzenten für Endor Productions, während Sara Johnsonweiterhin ausführende Produzentin für Fox Networks Group, Europe &Africa bleibt.Die Verlängerung folgt im Zuge einer Reihe von internationalenVerkäufen der Ausstrahlungsrechte der ersten Staffel der achtteiligenDramaserie.Die erste Staffel wird ab April 2018 auf FOX, der führendenregionalen Unterhaltungsmarke in mehr als 50 Märkten in Europa undAfrika, gezeigt und danach weltweit ausgestrahlt. In Deutschlandstartet die erste Staffel von "Deep State" am 10. April und läuftdanach immer dienstags um 21.00 Uhr auf FOX."Matthew und das Team bei Endor haben eine intelligente undspannende neue Serie für uns produziert, die sowohl von unserenPay-TV Partnern als auch unseren Vertriebspartnern ausgezeichnetesFeedback erhalten hat", sagt Diego Londono, Chief Operating Officer,Fox Networks Group, Europe & Africa. "Nun da die Zuschauer weltweitihre Reise in die Welt von 'Deep State' beginnen, freuen wir unsdarauf, unser Engagement sowohl bei dieser aufregenden neuenDramaserie als auch bei der Beauftragung von regionalen Geschichten,die Zuschauer auf der ganzen Welt unterhalten, zu demonstrieren unddas Vermächtnis unseres Erfahrungsschatzes aus Hollywoodweiterzuführen.""Es freut uns ganz besonders, dass wir bereits zum Start derersten Staffel von 'Deep State' den Startschuss für die Umsetzung derzweiten Staffel bekommen haben. Das Team bei Fox Networks Group,Europe & Africa, war für uns ein ausgezeichneter Partner, und wirsind bereits gespannt auf die nächsten Abenteuer, die wir miteinanderplanen", sagt Hilary Bevan Jones, ausführende Produzentin bei EndorProductions. "Die erste Staffel wäre ohne unseren unglaublichtalentierten Showrunner, Mitschöpfer, Drehbuchautoren und RegisseurMatthew Parkhill nicht möglich gewesen. Tom Nash und ich möchten unsauch bei Mitschöpfer und Autor Simon Maxwell, Robert Connelly (dessenRegiearbeit bei den Folgen 1-4 die Serie erst zum Leben erweckt hat)sowie bei Jeff Ford von FNG E&A bedanken, der die Serie bestellt undden Rest unseres fantastischen Teams vor und hinter der Kamerarekrutiert hat."Fox Networks Group Content Distribution hält weiterhin dieexklusiven, weltweiten Vertriebsrechte für beide Staffeln undarbeitet dabei eng mit FNG Europe & Africa zusammen.Über "Deep State":Die Serie dreht sich um Max Easton (Mark Strong), einen Ex-Spion,dessen Vergangenheit ihn einholt, als er von George White (AlistairPetrie), dem Chef des verdeckten MI6/CIA-Teams "Sektion", aus seinemneuen Leben in den Pyrenäen gerissen wird. White überzeugt Max davon,in den aktiven Dienst zurückzukehren, um den Tod seines entfremdetenSohnes Harry (Joe Dempsie) zu rächen. Aber der Einsatz erhöht sichschon bald, als Max sich im Zentrum eines Spionagekriegeswiederfindet, bei dem es unter anderem um eine weitreichendeVerschwörung geht, die zum Ziel hat, aus dem sich ausbreitenden Chaosim Nahen Osten Profit zu schlagen. Max wird Teil eines gefährlichenSpiels, in dem mächtige Unternehmen zeigen, dass sie vor nichtszurückschrecken, um ihren Ruf zu bewahren und ihre Geheimnissebuchstäblich zu begraben. Wem kann Max angesichts dieser Korruptiontrauen? Wer sagt die Wahrheit? Und was muss getan werden, um dieWahrheit ans Licht zu bringen? Um diese Fragen zu beantworten, mussMax in das gefährliche und brutale Leben zurückkehren, dem er soverzweifelt entkommen wollte.Sendetermine:- "Deep State" ab 10. April 2018 immer dienstags um 21.00 Uhrexklusiv auf FOX- Preview-Premiere am 9. April um 21.50 Uhr nach "The WalkingDead" auf FOX- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über SkyGo, Sky On Demand, Sky Ticket sowie Vodafone Select und GigaTVverfügbar- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassungPressekontakt:Felicia RufPR & KommunikationFOX NETWORKS GROUP GERMANY GmbHTel: +49 89 203049 121felicia.ruf@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell