Deep Isolation erhält 3,6 Millionen Dollar DOE-Zuschuss für die Entwicklung eines universellen Entsorgungsbehälters für abgebrannte Brennelemente aus modernen Reaktoren

Berkeley, Kalifornien, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) -Deep Isolation hat in Zusammenarbeit mit der University of California, Berkeley, dem Lawrence Berkeley National Laboratory und NAC International einen Zuschuss in Höhe von 3,6 Millionen Dollar von der Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) des US-Energieministeriums erhalten, um einen universellen Entsorgungsbehälter für fortgeschrittene Reaktorabfälle zu entwickeln.Das Projekt, eines von zwei, die Deep Isolation heute im Rahmen des ARPA-E-Programms Optimizing Nuclear Waste and Advanced Reactor Disposal Systems zugesprochen wurden, wird die Entwicklung kohlenstoffarmer fortschrittlicher Reaktorkraftwerke unterstützen, indem es ein universelles Behälterdesign und Akzeptanzkriterien für Abfallformen festlegt.Der Behälter wird mit der derzeitigen Infrastruktur für die trockene Lagerung und den Transport kompatibel sein und gleichzeitig die thermischen, volumetrischen und kritischen Abfallannahmebedingungen in einer Reihe von geologischen Endlageroptionen erfüllen, einschließlich der Tiefbohrlochlösung von Deep Isolation, um den Anforderungen des amerikanischen und internationalen Marktes gerecht zu werden.„Die Tatsache, dass Deep Isolation zwei Auszeichnungen von ARPA-E erhält, bestätigt die Bedeutung von Entsorgungsinnovationen für fortschrittliche Nukleartechnologien", sagte Rod Baltzer, COO von Deep Isolation, der ein früheres Projekt mit dem Unternehmenspartner NAC International zur Entwicklung eines vorläufigen Kanisterdesigns leitete. „Der mit NAC entwickelte Behälter ist speziell für bestehende Reaktoren. Dieses neue Projekt ermöglicht uns die Entwicklung eines Behälters für fortschrittliche Reaktoren."Die derzeitige Lösung für die Entsorgung von Atommüll in den USA sieht den Bau eines bergmännischen Endlagers, eines ausgedehnten Netzes von großen Stollen, vor. Durch die Entwicklung eines Behälters für hochradioaktive Abfälle, der sowohl in ein Bergwerk als auch in ein Tiefenlager (bei dem die 18-Zoll-Bohrlöcher horizontal, vertikal oder schräg angeordnet sind) passen würde, könnten die Kosten gesenkt und die Sicherheitsverfahren optimiert werden.Ebenfalls heute angekündigt: Deep Isolation, Oklo Inc. und die Argonne und Idaho National Labs erhielten einen ONWARDS-Zuschuss in Höhe von 4 Mio. USD, um den Standort eines Tiefenlagerbohrlochs in einer kommerziellen Brennstoffrecyclinganlage zu untersuchen.Dies ist das erste gezielte Programm zur Ermittlung von Wegen zur Reduzierung von Abfallstoffen und zur Minimierung des Bedarfs an Endlagerstätten, und es ist das erste von den USA finanzierte Programm, das die Verbindung einer kommerziellen Bohrlochlösung mit einer fortschrittlichen Reaktor-Recyclinganlage untersucht.Informationen zu Deep IsolationDeep Isolation ist ein weltweit führender Innovator bei Lösungen für die Lagerung und Entsorgung von Atommüll. Die patentierten Lösungen des Unternehmens für fortschrittliche Nukleartechnologien werden durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche sowie durch flexible Lizenzierungsoptionen für geistiges Eigentum weltweit angeboten und sind von einer Leidenschaft für Umweltschutz und wissenschaftlichen Einfallsreichtum geprägt.