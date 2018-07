DeepOnion ist eine neue anonyme Kryptowährung, die in das TOR-Netzwerk (The Onion Router) integriert ist. Die Plattform arbeitet mit dem Proof of Stake (PoS) und dem x13 Proof of Work (PoW) Algorithmus unter Verwendung der brandneuen Kryptowährung ONION. TOR (Version 0.3.3) ist ein vorherrschender Faktor, der die Anonymität des Benutzers bei der Nutzung des Internets schützt.

DeepOnion – Informationen speichern und verwalten

DeepOnion ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.