DediProg ist Meister der universellen ALL-IN-ONE, UFS-fähigen Programmierlösung

Taipeh (ots/PRNewswire) -Ausufernde Rechenzentren, intelligente Fahrzeuge und das Aufkommen des Internet der Dinge (IoT) in allen elektronischen Bereichen üben einen enormen Druck auf den Speichersektor aus, um Schritt zu halten. Da die Preise pro Gigabyte Speicherplatz sinken, beginnen viele Branchenakteure, UFS-Chips als Ersatz für die derzeitigen eMMC-Speicherchips für den Speicherbedarf elektronischer Geräte zu betrachten.Die Industrienormen drängen die Ingenieure in der Regel dazu, gemeinsam ein Universalprogrammiergerät zu entwickeln - ein einziges, universelles IC-Programmiergerät, das eine breite Palette von IC-Geräten programmiert. Aufgrund der vielfältigen technischen Einschränkungen bei der Programmierung von UFS-Geräten haben sich jedoch viele Branchenvertreter stattdessen für dedizierte Programmiergeräte entschieden - im Wesentlichen eine Schnellösung, bei der das Programmiergerät mit einer separaten Adapterplatine verbunden wird, um auf UFS-Chips zuzugreifen.DediProg hat diesen lästigen Engpass schon lange erkannt und deshalb die NuProgPlus-Serie entwickelt. Es zielt darauf ab, die Unflexibilität dieser schwerfälligen dedizierten Programmiergeräte zu überwinden, um sie flexibel, universell und schnell zu machen. NuProgPlus ist somit ein elegantes Universal-Produktionsprogrammiergerät, das UFS-Speicher, e-MMC, MCU, NAND-Flash- und SPI-Flash-Chips sowie Komponenten vieler anderer Bauteile unterstützt. Die Kunden werden daher nur ein einziges Programmiergerät für alle ihre Chip-Programmieranforderungen verwenden und so die beiden Ziele der flexiblen universelle Verwendbarkeit und schnelle Einsatzbereitschaft verwirklichen.Herr Tsao, Chung-Yung, CEO von DediProg, ist sichtlich stolz auf die Leistung seines Teams: „Wir verfügen über ein hervorragendes F&E-Team, das sich mit der Entwicklung von Technologien im Frühstadium beschäftigt. Außerdem ist UFS für sein komplexes Kommunikationsprotokoll bekannt, weshalb es für viele Wettbewerber schwierig ist, uns zu überholen."Derzeit gibt es zwei Hauptarchitekturen für die UFS-Programmierung auf dem Markt: die hoch skalierbare FPGA-Kernarchitektur und die bereits erwähnte ASIC-Gerät-zu-UFS-Chip-Konfiguration. Das NuProgPlus-Programmiergerät verwendet die FPGA-Architektur, was bedeutet, dass es den Zugriff auf UFS-Chips sofort einstellen kann, ohne dass eine spezielle Adapterkarte hinzugefügt werden muss. Wenn zum Beispiel ein UFS-Chip auf eine neue Spezifikation aktualisiert wird, kann ein FPGA-basiertes Gerät die Kompatibilitätsprobleme innerhalb weniger Wochen beheben. Im Gegensatz dazu benötigen ASIC-basierte Geräte mindestens sechs Monate Entwicklungszeit, um diese neue Spezifikation zu unterstützen, sonst riskiert man Kompatibilitätsprobleme, die sich bekanntermaßen aus den kleinsten Unterschieden zwischen verschiedenen UFS-Varianten ergeben.NuProgPlus mit FPGA-Architektur hat fünf entscheidende Fertigungsvorteile:1. Es kann UFS-Chips mit einer Kapazität von 512 GB und mehr unterstützen;2. Es bietet die direkte Programmierer-zu-Chip-Konfiguration, die die USB-Übertragungsbeschränkung umgeht;3. Es erfordert eine geringere Leistungsbelastung seines Host-Computers;4. Es verkürzt die Zeit für den Datendownload deutlich; und5. Es kann flexibel auf dem DP3000-G3-Automaten installiert werden, der für seine hohe Effizienz von bis zu 3.600 UPH bekannt ist und in 96 Steckplätze passt.DediProg wurde 2005 gegründet und ist eine führende Marke in der Chip-Programmierungstechnologie in Taiwan. Das Unternehmen ist bekannt für sein hervorragendes Forschungs- und Entwicklungsteam und seine IC-Programmierlösungen. Das Servicenetz von DediProg erstreckt sich über drei Kontinente und bietet effizienten technischen Support in Echtzeit auf der ganzen Welt. Klicken Sie hier für weitere Informationen: https://bit.ly/3iTJlghFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1776664/image_821246_29676423.jpgPressekontakt:Jessie Chang,+886-227907932,jessie.chang@dediprog.comOriginal-Content von: DediProg Technology, übermittelt durch news aktuell