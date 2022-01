Decklar Resources Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Decklar, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.01.2022, 16:35 Uhr, mit 0.79 CAD.

Unsere Analysten haben Decklar nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Decklar in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Decklar auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Decklar blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Decklar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Decklar verläuft aktuell bei 0,95 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 0,79 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,79 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,85 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Decklar-Aktie der aktuellen Differenz von -5,88 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".