"Decke auf, wo Atmen krank macht" - Deutsche Umwelthilfe startet bundesweite Mitmach-Aktion für "Saubere Luft"

Berlin (ots) - Unter Dieselabgasen leidende Bürger sollen unterwww.duh.de/abgasalarm bisher unbeachtete Hot-Spots derLuftverschmutzung melden - DUH wird im Februar zeitgleich an 500Orten bzw. Stadtteilen die Belastung der Atemluft mit demDieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) messen - Amtliches Messnetzmit 247 verkehrsnahen Messstationen reicht nicht aus, um das Ausmaßder NO2-Belastung in Deutschland ausreichend zu erfassen - DUH wirdan doppelt so vielen verkehrsnahen Punkten wie das Umweltbundesamtdie NO2-Werte ermitteln und aufzeigen, dass in weit mehr als denbisher bekannten 90 Städten gesundheitsschädliche Konzentrationen desAbgasgifts die Luft verpesten - Umweltverband geht von mehrerenhundert Städten und Gemeinden aus, in denen Diesel-Fahrverbote bzw.technische Nachrüstungen nötig sind, um die Schadstoff-GrenzwerteeinzuhaltenDas offizielle Messnetz für Stickstoffdioxid (NO2) ist mitbundesweit 247 verkehrsnahen Messstationen aus Sicht der DeutschenUmwelthilfe (DUH) zu grobmaschig, um das Ausmaß der NO2-Belastung inDeutschland ausreichend abzubilden. Die meisten der knapp über 11.000Städte und Gemeinden in Deutschland wähnen sich somit als nicht vomAbgasproblem betroffen. Tatsächlich werden an stark befahrenenStraßen auch in mittelgroßen oder kleinen Gemeinden ähnlich hoheNO2-Konzentrationen gemessen, wie an Hauptverkehrsstraßen vonGroßstädten.Um unter schmutzigen Dieselabgasen leidenden Menschen an ihremWohnort, Arbeitsplatz, der Schule oder dem Kindergarten zu helfen,startet die DUH heute unter dem Motto "Decke auf, wo Atmen krankmacht" die bisher umfangreichste Messaktion für den LuftschadstoffNO2. Über die Internetadresse www.duh.de/abgasalarm können BürgerStraßenabschnitte in ihrer Gemeinde mit einer besonders hohenLuftverschmutzung melden. Unter den eingehenden Vorschlägen wählt dieDUH in einem ersten Schritt 500 Orte und freiwillige Helfer für dieim Februar simultan durchgeführten Messungen der Luftqualität aus.Die Ergebnisse werden Mitte März 2018 erwartet."Am Dieselabgasgift NO2 sterben in Deutschland vier Mal so vieleMenschen wie durch Verkehrsunfälle. Wir möchten mit unsererMitmach-Aktion den Bürgern eine Stimme geben, die abseits des viel zulückenhaften amtlichen Messnetzes an den Abgasen der Dieselfahrzeugeleiden und daher bisher keine Aussicht auf Verbesserung ihrerLebenssituation haben", sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer derDUH. "Die Gefahr liegt in der Luft - und zwar nicht nur in den 90Städten mit amtlich bestätigten Grenzwertüberschreitungen. Wir gehendavon aus, dass wir durch unsere Messungen an 500 bisher nicht imMessnetz enthaltenen Orten mehrere hundert weitere Hot-Spots derLuftverschmutzung identifizieren können", so Resch weiter.Regionale und örtliche Messungen von Rundfunkanstalten wie dem SWRin Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und dem RBB in Berlin sowiedes Vereins Green City in München haben bereits einige Dutzend bisherunbekannte NO2-Problemorte ermittelt. Es zeigte sich, dass auch inkleineren Gemeinden oder Randzonen von Großstädten vielerorts dieGrenzwerte für das Dieselabgas NO2 teils erheblich überschrittenwerden.Für die vom 1. Februar bis zum 1. März 2018 geplanten Messungensetzt die DUH auf eine bewährte und amtlich zugelassene Technik.Mittels Passivsammlern wird die DUH in 500 Gemeinden bzw. Stadtteilenin Deutschland die NO2-Belastung in der Atemluft ermitteln. Dabeiwird die DUH auch viele Orte untersuchen, in denen bisher nur diesogenannte "Hintergrundbelastung" erfasst wurde. "Es ist ein bisheute andauerndes Ärgernis, dass in zahlreichen deutschen Gemeindenbei der Luftverschmutzung aus Dieselmotoren absichtlich weggeschautwird, indem die amtlichen Messstellen fernab in Parkanlagen oder aufder grünen Wiese platziert wurden, von wo sie dauerhaft niedrigeWerte melden", sagt Resch. Von den 535 amtlichen Messstationen desUmweltbundesamtes sind nur 247 "scharf gestellt", das heißt anverkehrsnahen Orten aufgestellt. "288 amtliche Messstationen messenpraktisch nur das Hintergrundrauschen. Durch das lückenhafte Messnetzleiden viele hunderttausend Menschen in Deutschland unerkannt an zuhohen Dieselabgaswerten. Sie werden damit im Unklaren gelassen überdie Gefahren in der Atemluft ihrer Lebensumgebung", kritisiert Resch.Laut eines im Herbst 2017 von der EU-Kommission veröffentlichtenBerichts der Europäischen Um-weltagentur ist NO2 für jährlich 12.860vorzeitige Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Dabei ist derEU-Grenzwert für Stickstoffdioxid zum Schutz der menschlichenGesundheit bereits seit 2010 einzuhalten. Die DUH klagt derzeit 19Städten für saubere Luft und hat alle bisher entscheidenden Verfahrengewonnen. Doch auf Druck der Autokonzerne weigert sich dieBundesregierung bisher, ebenso wie auch alle von der DUH beklagtenLandesregierungen, die in Gerichtsentscheidungen benanntennotwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung einer "Sauberen Luft" fürunsere Städte zu ergreifen und die Bürger wirksam vor den giftigenDieselabgasen zu schützen."Anfang Februar plant Bundeskanzlerin Angela Merkel den nunmehrvierten Diesel-Gipfel in fünf Monaten. Nicht einmal die Finanzierungder den Gemeinden versprochenen eine Milliarde Euro Sofortmittel fürdie Beseitigung der Luftverschmutzung ist geklärt. Und auf einebehördlich angeordnete technische Nachrüstung als einzig wirksameMaßnahme, den neun Millionen von Diesel-Fahrverboten bedrohtenBesitzern von Euro 5+6 Diesel-Pkw zu helfen, verzichtet dieBundesregierung auf Druck von BMW, Daimler und Volkswagen. MitMicky-Maus-Software-Updates und Bewilligungsbescheiden nur für neueMaßnahmenpläne wird die Luft nicht sauber."Die DUH fordert flächendeckende Messungen, auch an Kitas, Schulenund anderen Orten, die täglich passiert werden und an denen Menschenleben.Da moderne Euro 5+6 Diesel-Pkw mit ihren Stickoxid-Emissionenerheblich zur Vergiftung der Atemluft beitragen, müssen diesetechnisch nachgerüstet oder mittels Fahrverboten von der Einfahrt inbelastete Gebiete ausgesperrt werden.Da sich Deutschland bislang unter anderem weigert,Diesel-Fahrverbote zu erlassen, hat die EU-Kommission bereits 2015ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Am 25. Januar 2018entscheidet sie über die Klageerhebung vor dem EuropäischenGerichtshof gegen die Bundesrepublik Deutschland. Am 22. Februar 2018verhandelt das Bundesverwaltungsgericht Leipzig über die Zulässigkeitvon Diesel-Fahrverboten.Hintergrund:Die Messungen mit Passivsammlern sind ein internationalanerkanntes Messverfahren, das auch von den zuständigen Landesämternergänzend angewandt wird. Die DUH arbeitet für ihre Messaktion mitdem akkreditierten schweizerischen Analyselabor Passam AG zusammen.Das Labor wird auch die Auswertung vornehmen.Passivsammler sind kleine Röhrchen, in denen sich eine chemischeSubstanz befindet, die die Messkomponente - in Fall der DUH-MessungStickstoffdioxid (NO2) - bindet. Sobald das Röhrchen geöffnet wird,wird der Messprozess in Gang gesetzt. Der Wert der NO2-Konzentrationin der Luft wird durch eine chemische Analyse nach Ablauf desMesszeitraumes ermittelt.Pro Messort wird mit zwei Passivsammlern gemessen, umFehlmessungen auszuschließen. Der Messzeitraum von vier Wochenentspricht den Standards und ermöglicht ein valides Ergebnis ohnenennenswerten Einfluss saisonaler Schwankungen.Ablauf:Über ein Anmeldeformular unter www.duh.de/abgasalarm kann der DUHmitgeteilt werden, an welchen Orten gemessen werden sollte. DerSchwerpunkt wird auf Orten oder Stadtteilen mit hohemVerkehrsaufkommen liegen. Gerade in stark befahrenenStraßenschluchten mit wenig Luftaustausch, an Straßenkreuzungen oder-einmündungen ist die Stickstoffdioxidbelastung oft besonders hoch.Einsendeschluss für die vorgeschlagenen Messorte ist der 21. Januar2018.Links:Informationen zur Mitmach-Aktion: www.duh.de/abgasalarmHintergrundpapier Klagen für Saubere Luft: http://l.duh.de/p180110Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell