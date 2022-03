Decentraland-NFT: Was ist das denn?

Es stellt sich für viele die Frage, was ist Decentraland überhaupt? Decentraland ist eine virtuelle Welt in Form einer Blockchain-Plattform auf Basis des 2017 gegründeten Ethereum-Netzwerks. Der Zweck von Decentraland ist einfach zu erklären – es ist eine Unterhaltungsplattform, ein Marktplatz für Geschäftsideen und ein kreatives Medium für Benutzer. In Decentraland können Nutzer Ihre eigenen Apps erstellen oder VR-Apps von Drittanbietern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung