Stuttgart (ots) - "Marktcheck checkt ... Decathlon" am Dienstag, 11. August 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und bei YoutubeDer französische Sporthändler Decathlon wird auch als "Aldi des Sports" bezeichnet. Bekommt man dort gute Qualität zum kleinen Preis oder Wegwerfprodukte? Die Wirtschafts- und Verbrauchersendung "Marktcheck checkt ... Decathlon" prüft auch, wie nachhaltig und fair der Sportwarendiscounter produziert. Am Dienstag, 11. August 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARDMediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck) , online bei SWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck) .Outdoorausrüstung und Fahrräder von Decathlon im TestDecathlon ist binnen kürzester Zeit zum größten Händler für Sportgeräte und -bekleidung in Deutschland aufgestiegen. Mehr als 80 Filialen gibt es mittlerweile in der Bundesrepublik und auch der Onlinehandel boomt. Der Billiganbieter setzt auf ein großes Sortiment, das von Outdoor über Fahrräder bis hin zu Randsportarten reicht. "Marktcheck checkt ..." macht den Extremtest und nimmt während einer Hiking-Tour Wanderschuhe, Zelte und Zubehör des Anbieters unter die Lupe. Außerdem werden Fahrräder verschiedener Preisklassen geprüft. Wann lohnt sich der Kauf?"Marktcheck checkt ..."Nivea, Weber Grill, Decathlon, Rothaus, Olymp, Griesson und Seeberger - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.