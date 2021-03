Decarbonization Plus Aktie: Hyzon Motors plant Produktionsstätte für Brennstoffzellenmaterial in der Nähe von Chicago!

Hyzon Motors plant, eine Schlüsselkomponente von Brennstoffzellen-Antriebssträngen für Nutzfahrzeuge in einer neuen Anlage in der Nähe von Chicago zu produzieren. Das Unternehmen erwartet, damit einen Engpass bei der Produktion von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen in den USA zu überwinden. Hyzon ist ein Spin-off der in Singapur ansässigen Horizon Fuel Cell Technologies. Es expandiert schnell, nachdem es einer Fusion mit der Mantelgesellschaft Decarbonization Plus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung