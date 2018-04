München (ots) -- "Berlin - Tag & Nacht"-Star EULE (28) mit Debüt-Album- Ab Freitag, 13. April 2018, überall erhältlich- "Lauter"-Tour ab Mai 2018"Berlin - Tag & Nacht"-Star EULE (28) veröffentlicht heute ihrDebütalbum "Musik an, Welt aus". Bereits im Vorfeld erreichte diegleichnamige Singleauskopplung hunderttausende Streams und dasMusikvideo zu "Stehaufmädchen" knapp fünf Millionen Views aufYouTube.Seit über einem Jahr ist Jazzy Gudd ein fester Bestandteil desCast von "Berlin - Tag & Nacht". Als EULE begeistert sie in derSendung bis zu eine Million Zuschauer täglich in der RTL II-Soap. Mit"Stehaufmädchen" folgte im Februar 2018 ihr musikalisches Debüt. Absofort ist ihr Album "Musik an, Welt aus" physisch und digitalüberall erhältlich.Die 28-Jährige erreichte mit ihrer ersten Single-Auskopplungbereits knapp fünf Millionen Views auf YouTube und über 1,1 MillionenStreams auf der Musikplattform Spotify. Ende März folgte mit "Musikan, Welt aus" der Titeltrack zum gleichnamigen Album.Die Veröffentlichung wird um eine limitierte Fanbox, die bereitsausverkauft ist, und eine Clubtour erweitert. Ab Pfingsten 2018 istEULE live in Berlin, Hamburg, Frankfurt (Main), München, Dresden,Köln, Linz (A) und Wien (A) zu sehen.Das Album erscheint bei EL CARTEL MUSIC.----- GET IT ON / download -----iTunesAmazon MP3Google Play----- LISTEN ON / stream -----Apple Music; Spotify ; DeezerPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell