"Debüt im rbb": Neue Staffel ab 4. April (FOTO)

Berlin (ots) -Fernsehpremiere für zwei LEUCHTSTOFF-ProduktionenDas rbb Fernsehen startet am 4. April 2019 die elfte Staffel"Debüt im rbb". Die Reihe präsentiert wöchentlich am spätenDonnerstagabend vier Nachwuchsfilme, die dramaturgisch und visuellneue Wege gehen. Den Auftakt macht die LEUCHTSTOFF-Produktion "RaketePerelman" mit "Babylon-Berlin"-Star Liv Lisa Fries in der Hauptrolle.Oliver Alaluukas, Absolvent der Filmuniversität Babelsberg "KonradWolf", erzählt in seinem Abschlussfilm "Rakete Perelman" (4. April,00.00 Uhr) von der gleichnamigen Künstlerkolonie, in der zehnMenschen ihre eigene Version von Freiheit und Unabhängigkeit leben.Der Einzug der hübschen Jen und eine Theateraufführung stellen ihrenIdealismus allerdings auf eine harte Probe. Das rbb Fernsehen zeigtden Film in deutscher Erstausstrahlung.An der Kunsthochschule für Medien in Köln studierte MaximilianLeo, dessen Geschwister-Drama "Hüter meines Bruders" (11. April,00.00 Uhr) das sensible Porträt einer bedrohten Familie zeichnet."Morris aus Amerika" (18. April, 00.40 Uhr) desamerikanisch-irischen Regisseurs Chad Hartigan, der in den USA Regiestudiert hat, erzählt die Geschichte seines jungen Helden Morris alseinen Reifungsprozess in kleinen Schritten.Die Frühjahrsstaffel endet mit der Erstausstrahlung derLEUCHTSTOFF-Produktion "Ava" (25. April, 23.25 Uhr) von SabineNawrath, Absolventin der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin(DFFB). Ebenso sensibel wie präzise porträtiert die Filmemacherineine junge und talentierte Turnerin, die nach dem plötzlichen Todihrer Mutter um Halt ringt.Im Herbst 2019 setzt das rbb Fernsehen die Reihe "Debüt im rbb"mit der zwölften Staffel fort."Debüt im rbb" - Die Filme der elften Staffel in der ÜbersichtDonnerstag, 4. April, 00.00 Uhr"Rakete Perelman" (LEUCHTSTOFF) D 2017, Regie: Oliver Alaluukas,Darsteller: Liv Lisa Fries, Tobias Lehmann Die hübsche Jen zieht neuein in die Kommune "Rakete Perelman", ein alternatives Wohnprojektmitten auf dem Land in Brandenburg, und muss gleich mit Theaterspielen. Durch den Neuankömmling brechen viele lang schwelendeKonflikte in dem bunten Haufen von Individualisten auf, und Jen gerättrotz freier Liebe zwischen zwei Männer. Bis es zur großen Explosionkommt. (Erstausstrahlung)Donnerstag, 11. April, 00.00 Uhr"Hüter meines Bruders" D 2014, Regie: Maximilian Leo, Darsteller:Sebastian Zimmler, Robert Finster Gregor ist glücklich verheiratetund ein erfolgreicher Arzt. Er hat seinen Platz im Leben gefunden undübernimmt Verantwortung. Auch für seinen zwei Jahre jüngeren BruderPietschi, der spontan und ziellos durchs Leben mäandert. Bis Pietschiverschwindet. Während Gregor erkennt, wie wenig er von seinem Bruderweiß, übt dessen Leben eine immer stärkere Faszination auf ihn aus.Donnerstag, 18. April, 00.40 Uhr"Morris aus Amerika" D/USA 2016, Regie: Chad Hartigan, Darsteller:Markees Christmas, Craig Robinson Morris ist dreizehn, nicht geradeschlank und schwarz. Frisch gestrandet aus New York lebt er alleinmit seinem Vater Curtis in Heidelberg. Bei seinem Problem mit derdeutschen Sprache kann auch die charmante Nachhilfelehrerin Inka nurbedingt helfen. Doch dann trifft Morris Katrin - und sein ganzesLeben steht Kopf.Donnerstag, 25. April, 23.25 Uhr"Ava" (LEUCHTSTOFF) D 2017, Regie: Sabine Nawrath, Darsteller:Caroline Dorzweiler, Elisa Lichtenfeld Die dreizehnjährige Avatrainiert Bodenturnen für die nationale Spitze, als ihre Mutterunerwartet stirbt. Während ihr Vater mit seiner eigenen Trauerüberfordert ist und ihre Umgebung hilflos versucht, ihr Mitgefühl zuäußern, reagiert Ava mit sportlichem Ehrgeiz. Dadurch gerät sie,unbemerkt von den Erwachsenen, in einen Konkurrenzkampf mit Natascha,dem bisherigen Star der Turngruppe. (Erstausstrahlung)Der rbb startete die Reihe "Debüt im rbb" im April 2014 und gibtdem Filmnachwuchs damit jährlich im Frühjahr und im Herbst einePlattform.Pressekontakt:rbb PresseteamNicola zu StolbergTel 030 / 97 99 3 - 12 112rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell