"Debüt im rbb": Am 4. Oktober startet die neue Staffel der jungen Filmreihe im rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Seit fünf Jahren gibt der RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) mit seiner Filmreihe "Debüt im rbb" demdeutschsprachigen Filmnachwuchs eine regelmäßige Plattform. Am 4.Oktober startet die zehnte Staffel, den Auftakt macht BernadetteKnollers Film "Ferien" (24.00 Uhr). Die LEUCHTSTOFF-Koproduktion mitBritta Hammelstein, Inga Busch und Detlev Buck ist einzauberhaft-tragikomischer Film über eine junge Frau auf der Suchenach sich selbst. Bernadette Knoller ist Absolventin derFilmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf".An der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg studierteFriederike Jehn, deren emotionales Familiendrama "Draußen ist Sommer"(11. Oktober, 24.00 Uhr) das sensible Porträt einer bedrohten Familiezeichnet. In den Hauptrollen beeindrucken Maria Dragus und NicoletteKrebitz.Mit "Fado", dem preisgekrönten Spielfilmdebüt von JonasRothlaender, ist eine weitere LEUCHTSTOFF-Koproduktion im Programm(18. Oktober, 24.00 Uhr). Der dffb-Absolvent erzählt ineindrucksvollen Bildkompositionen von einem jungen Mann (Golo Euler),der nach Lissabon reist, um seine Ex-Freundin (Luise Heyer)wiederzugewinnen.Die Herbststaffel 2018 der Nachwuchsfilmrreihe endet mit "Vergissmein Ich" von Regisseur und Autor Jan Schomburg, Absolvent derKunsthochschule für Medien in Köln. Maria Schrader glänzt hier in derRolle einer Frau, die nach einem Gedächtnisverlust ihr Leben völligneu ordnen muss (25. Oktober, 24.00 Uhr).Seit April 2014 heißt es im rbb Fernsehen im Frühjahr und Herbst"Debüt im rbb". Die Reihe präsentiert Filme deutschsprachigerNachwuchsautoren und -regisseurinnen, die dramaturgisch und visuellneue Wege gehen. Im Frühjahr 2019 setzt das rbb Fernsehen die Reihemit der elften Staffel fort."Debüt im rbb" - Die Filme der zehnten Staffel in der ÜbersichtDonnerstag, 04. Oktober, 24.00 Uhr"Ferien" (LEUCHTSTOFF) D 2016, Regie: Bernadette Knoller,Darsteller: Britta Hammelstein, Inga Busch, Detlev BuckDie junge Jura Absolventin Vivi ist schon nach dem erstenStaatsexamen erschöpft vom Leben, ihr dynamischer Vater bringt siezur Erholung übers Wochenende auf eine Nordseeinsel. Doch dann bleibtVivi einfach dort, sucht sich einen Job und nimmt sich ein Zimmer beider lustigen Biene. Bis diese abhaut und Vivi plötzlich da steht mitfremden Kindern, Aalen und neuen Problemen.Donnerstag, 11. Oktober, 24.00 Uhr"Draußen ist Sommer" D/CH 2012, Regie: Friederike Jehn,Darsteller: Maria Dragus, Nicolette Krebitz, Wolfgang KochWanda zieht mit ihrer Familie in ein Haus in der Nähe von Zürich.Dies soll ein Neuanfang sein, denn die Beziehung der Eltern befindetsich in einer Krise. Aber sie haben ihre Probleme mitgenommen undWandas neue Klassenkameraden empfangen sie auch nicht gerade mitoffenen Armen.Donnerstag, 18.10.2018, 24.00 Uhr"Fado" (LEUCHTSTOFF) D/P 2016, Regie: Jonas Rothlaender,Darsteller: Golo Euler, Luise HeyerDer junge Chirurg Fabian bricht kurzerhand alle Zelte in Berlin abund fährt nach Lissabon, um seine Ex-Freundin Doro zurückzuerobern.Dort angekommen muss er feststellen, dass Doro ihm immer noch aus demWeg geht. Er sucht sich eine Wohnung und einen Job und allmählichnähern sie sich einander wieder an. Doch mit der Wiederannäherungtauchen auch alte Probleme wieder auf.Donnerstag, 25.10.2018, 24.00 Uhr"Vergiss mein Ich" D 2014, Regie: Jan Schomburg, Darsteller: MariaSchrader, Johannes Krisch und Ronald ZehrfeldLena Ferben hat fast ihr halbes Leben gelebt, als sie ihreErinnerung, ihr "Ich" verliert. Ihr Ehemann ist plötzlich einFremder, ihre Freunde sind ihr unbekannt, ihr ganzes Leben eineErzählung, eine Fiktion. Lena muss sich entscheiden, ob sie wiederdie wird, die sie war oder ob sie eine Andere bleibt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und InformationTel.: 030/97993-12100E-Mail: rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell