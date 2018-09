Paris (ots/PRNewswire) - Am 2. Oktober wird am Paris Expo Porte deVersailles die 120 Jahre alte "Paris Motor Show" eröffnet. BesonderesMerkmal der Messe von 2018 ist, dass die chinesische Automarke "GACMotor" zum ersten Mal in der Geschichte an der Paris Motor Showteilnimmt und auch die einzige chinesische Automarke ist, die diesesJahr in Paris ausstellt.Am 2. Oktober findet am Stand A530 in Pavillon 5.2 von 8.45 Uhrbis 9.00 Uhr eine offizielle Pressekonferenz statt. DieGesamtausstellungsfläche für GAC Motor auf der Automesse beträgt1.000 Quadratmeter (10.764 Quadratfuß).GAC Motor bringt seine hochwertigen Vorzeigemodelle mit auf dieMesse - hergestellt mit zehn Jahren an Erfahrung in innovativer,kreativer Entwicklung. Zu den Modellen, die GAC Motor mit nach Parisbringt, gehören der Bestseller "GS4", das hochwertige SUV "GS8", dererste Minivan "GM8" sowie die Limousine "GA4". Darüber hinaus plantGAC, auf der Pressekonferenz und Weltpremiere das komplett neue SUV"GS5" vorzustellen.Europa hat in der Entwicklung von GAC Motor seit seiner Gründungeine wichtige Rolle gespielt. 2014, zum 50. Jahrestag der Aufnahmediplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich, reiste GACMotors Europa-Asien-GS5-Flotte von Guangzhou nach Paris. Dieses Jahrkommt GAC Motor nach Paris zurück, um offiziell einen ganz neuen Wegeinzuschlagen - mit hohen Erwartungen an sich selbst als"Weltklasse-Marke und globales Unternehmen".Als führendes Unternehmen in der chinesischen Autoindustrie hatsich GAC Motor zu einem einflussreichen Vorbild für hochwertigechinesische Automarken entwickelt. Sein Jahresabsatz ist in denJahren 2011 bis 2017 von 17.000 auf 500.000 gestiegen - bei einerdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 75 Prozent.Auch hat das Unternehmen Betriebsstätten in 15 Ländern eröffnet, hatden Bau von Forschungs- und Entwicklungszentren undGeschäftsplattformen im Ausland abgeschlossen und hat die beliebtenProdukte der Marke auf prestigeträchtigen internationalen Automessenpräsentiert.Die Paris Motor Show ist die perfekte Bühne für GAC Motor, seineProdukte und Marke zu präsentieren. Nach dem erfolgreichen Debüt aufder Paris Motor Show wird sich das Unternehmen dafür einsetzen, inEuropa ein starkes Markenimage zu entwickeln - ein großer Schritt aufseinem Weg, eine Weltklasse-Marke und ein globales Unternehmenaufzubauen.Informationen zu GAC MotorGuangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), gegründet2008, ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die im Ranking der"Fortune Global 500"-Unternehmen auf Rang 202 geführt wird. DasUnternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponentenund Autozubehör von Premium-Qualität. Seit fünf aufeinanderfolgendenJahren wird GAC Motor in der "China Initial Quality Study SM" (IQS)von J.D. Power Asien-Pazifik als Nummer eins aller chinesischenMarken geführt. Dies belegt die qualitätszentrische Strategie desUnternehmens - in seiner innovativen Forschung und Entwicklung (F&E),seiner Produktion, Lieferkette, seinem Verkauf und seinenDienstleistungen.Pressekontakt:Sukie Wong+86-186-8058-2829GACMotor@126.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/750136/ALL_NEW_GS5_SUV_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/750135/ALL_NEW_GS5_SUV_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/750134/STAR_MODLELS.jpgOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell