Baden-Baden (ots) -SWR Nachwuchsreihe startet am 24.11 im SWR FernsehenDebüt im Dritten, die SWR Nachwuchsreihe für fiktionalen Film,startet in diesem Jahr am Samstag, dem 24. November, um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Dann eröffnet Adrian Goiginger mit seinem erstenabendfüllenden Film "Die beste aller Welten" die diesjährige Staffel,mit der der SWR zur Auseinandersetzung mit dem filmischen Nachwuchseinlädt.Auch in diesem, dem 34. Jahr, präsentiert die Reihe wieder fünfLangfilme, in denen es einiges zu entdecken gibt: das SalzburgerDrogenmilieu von seiner liebevollsten Seite zum Beispiel. Einenzärtlich-heiteren Film über die Unfähigkeit zu trauern. Die wuchtigeGeschichte vom Erwachsenwerden im Kältewinter des Jahres 1946. EineTragikomödie im Kloster. Und schließlich ein wilder Ausflug in dienahe Zukunft, wenn Einwanderer in Transitzonen in Schach gehaltenwerden. Allesamt die ersten oder zweiten Spielfilme von Filmemachern,die als Hochschulabsolventen oder Quereinsteiger ihre Karrieren alsRegisseure und Autoren starten. Komplettiert wird die Staffel durchdas Kurzfilmprogramm, das in diesem Jahr sechs Filme vorstellt."Die beste aller Welten" Adrian Goiginger erzählt in seinem erstenLangfilm die wahre Geschichte einer drogenabhängigen Mutter, derabenteuerlichen Welt ihres Sohnes und der großen Liebe zwischen denbeiden. Verena Altenberger und Jeremy Miliker spielen die Hauptrollenin dem Film, für den der junge österreichische Filmemacher seinStudium an der Filmakademie Baden-Württemberg unterbrach und mit demer inzwischen vom First Steps Award bis zu fünf österreichischenFilmpreisen jede Menge Auszeichnungen gewann. Produziert wurde derFilm von Ritzlfilm und Lailaps Pictures in Koproduktion mit SWR undORF. Ausstrahlung: Samstag, 24.11.2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen."Die Reste meines Lebens" Jens Wischnewskis heiter-melancholischerFilm, geschrieben gemeinsam mit Julia C. Kaiser, ist aus derPerspektive des jungen Schimon erzählt, der seine Frau verliert undtrotzdem am Glauben an die Güte des Schicksals festhalten will. Seineschnelle Bereitschaft, sich für eine neue Liebe zu öffnen, führt zukomisch-absurden Situationen. Und gleichzeitig wird immer wiederspürbar, dass auch die Trauer durchlebt werden will. ChristophLetkowski, Luise Heyer und Karoline Bär stehen im Mittelpunkt derKoroduktion von kurhaus production mit SWR und ARTE. Ausstrahlung:Samstag, 24.11.2018, 21:55 Uhr."Schneeblind" Im kältestarren Schwarzwald des erstenNachkriegswinters spielt der Debütfilm von Arto Sebastian,geschrieben gemeinsam mit Silke Morgenroth. In der klaustrophobischenSituation eines eingeschneiten Bauernhofs geht der Blick ins Innereder Figuren. Was gilt noch, wenn alles zusammengebrochen ist, woraussoll der Neuanfang entstehen? Intensiv und bildmächtig stellt derFilm sich diesen Fragen. Gespielt wird das Kammerspiel von JonathanBerlin, Kai-Ivo Baulitz, Inka Friedrich, Martin Umbach und AmelieHerres, produziert haben kurhaus production mit der FilmakademieBaden-Württemberg, Woodwater Films und dem SWR. Ausstrahlung Sonntag,25.11., 23:35 Uhr."Volt" In die historische Gegenrichtung geht Tarek Ehlail mitseinem Film "Volt". Der Near-Future-Thriller, der von Transitzonen imdeutsch-französischen Grenzgebiet erzählt und seine Titelfigur ineinen Kampf mit Schuld und Gewissen stürzt, ist angesichtspolitischer Entwicklungen gar nicht mehr so weit weg von derRealität. Benno Fürmann spielt Volt, zu der Polizeieinheit, die dieBevölkerung abschotten soll, gehören außerdem Sascha AlexanderGersak, Kida Khodr Ramadan, Stipe Erceg und André M. Hennicke. "Volt"ist eine Koproduktion der augenschein Filmproduktion mit Les FilmsD'Antoine, SR, ARTE und dem SWR. Ausstrahlung Mittwoch, 28.11., 23:30Uhr im SWR Fernsehen."Schwester Weiß" Der zweite Film von Dennis Todorovi spielt Fragennach Glauben, Trauer, Barmherzigkeit an der Situation zweierSchwestern durch. Die eine strenggläubige Ordensfrau, die andere nacheinem Unfall, bei dem sie Mann und Kind verlor, wegen einer Amnesiein seliger Erinnerungslosigkeit. Ein Zustand mit komischem Potential,der aber für die Nonne nicht zu akzeptieren ist. Sie will die Trauerder Schwester geradezu herbeizwingen - und muss doch erst mal sichselbst in Frage stellen. In den Hauptrollen spielen Zeljka Preksavecund Lisa Martinek, es produzierte die Segler & BorowskiFilmproduktion in Koproduktion mit SWR und ARTE. Ausstrahlung:Donnerstag, 29.11.2018, 22:00 Uhr im SWR Fernsehen.KurzfilmeAbwechslungsreichtum zeichnet auch das Kurzfilmprogramm aus, indem die Filme "Die besonderen Fähigkeiten des Herrn Mahler" von BeloSchwarz (Buch) und Paul Philipp (Regie), "Der große Tag" von JanoschKosack (Buch) und Willi Kubica (Regie), "Der Treue größter Akt" vonAdrian Goiginger, "Freibadsinfonie" von Raphaela te Pass (Buch) undSinja Köhler (Buch und Regie), "Rau" von Marlène Poste (Buch) undLeonard Accorsi (Buch und REgie) sowie "Ausweg" von Peter Eversgezeigt werden. Ausstrahlung: Mittwoch, 5.12.2018, ab 23:30 Uhr imSWR Fernsehen.