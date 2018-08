Baden-Baden / Freiburg (ots) -/ Dreharbeiten in und um Freiburg bis 11. September 2018In Freiburg haben die Dreharbeiten zu dem Film "Der Weg nachPadulim" (AT) begonnen, dem ersten Langfilm von Autorin undRegisseurin Annette Friedmann. Roman Knizka und Annika Blendl spielendarin ein Paar, dessen Hilflosigkeit beim Auseinanderbrechen ihrerBeziehung in einem erbitterten Kampf um den Sohn (gespielt vonMaximilian Sterk) mündet. "Der Weg nach Padulim" entsteht alsKoproduktion von Eikon Media Stuttgart, studio.tv.film und dem SWR.Bis zum 11.9. wird in und um Freiburg gedreht.Darum geht'sEine Trennungsgeschichte. Lisa zieht mit dem fünfjährigen Viktorzu ihren Eltern und lässt ihren Mann Jiri verzweifelt zurück. Esentbrennt ein Kampf um das Kind, in den sich auch Lisas Elterneinmischen: Ihr Vater benutzt die Situation, um alte Rechnungen zubegleichen. Jiri wird in die Enge getrieben und entscheidet sich, mitViktor zu fliehen. Gibt es noch einen Weg zurück - zum Wohl desKindes?Sabine Wegner und Walter Kreye sind als Lisas Eltern zu sehen. Inweiteren Rollen stehen Sebastian Mirow, Katharina Bach, Ralph Hönickeund Monika Ziouech vor der Kamera von Wedigo v. Schultzendorff. "DerWeg nach Padulim" wird produziert von Milena Maitz, studio.tv.film,die Redaktion liegt bei Stefanie Groß. Gefördert wird der Film vonder MFG Baden-Württemberg Filmförderung.Drehstartfoto über www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter ...http://x.swr.de/s/drehstartderwegnachpadulimannettefriedmannPressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell