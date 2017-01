Debiopharm International SA kündigt positive Ergebnisse bei Phase 2 der klinischen Prüfung von Debio 1450 bei Patienten mit akuten bakteriellen Infektionen von Haut und Hautstrukturen an

Lausanne (ots) - Die Studie hat bei Patienten mit akutenStaphylokokkeninfektionen von Haut und Hautstrukturen für die beidengetesteten Dosen die Wirksamkeit und Sicherheit von Debio 1450gezeigt, dass der erste Vertreter Staphylokokken-selektiverAntibiotika istDebiopharm International SA (Debiopharm - www.debiopharm.com), daszum globalen, in der Schweiz ansässigen biopharmazeutischenUnternehmen Debiopharm Group(TM) gehört, hat gestern positiveErgebnisse einer groß angelegten Phase-2-Studie desStaphylokokken-selektiven Antibiotikums Debio 1450 für die Behandlungakuter bakterieller Infektionen von Haut und Hautstrukturenbekanntgegeben.Mit dieser multizentrischen, randomisierten Doppelblindstudiesollte die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit vonintravenösem und oralem Debio 1450 in zwei verschiedenen Dosierungenmit intravenösem Vancomycin/oralem Linezolid als aktivemVergleichspräparat bei 330 Patienten mit klinisch dokumentiertenakuten bakteriellen Infektionen von Haut und Hautstrukturenverglichen werden, die durch Staphylokokken (überwiegendMethicillin-sensitiver und -resistenter Staphylococcus aureus (MSSAoder MRSA) verursacht werden.Die Ziele der Studie wurden erreicht, da Debio 1450 bei allen mitpathogenen Staphylokokkenarten infizierten Patientenpopulationen,einschließlich MRSA , eine Nichtunterlegenheit gegenüber demVergleichspräparat zeigte und sichergestellt werden konnte, dass dieBehandlung mit Debio 1450 in beiden Dosierungen sicher und gutverträglich war. Die Nichtunterlegenheit war ebenfalls überStratifikationsparameter (Status von Cellulitis und DiabetesMellitus) konsistent."Diese wichtigen Ergebnisse sind sehr ermutigend und unterstützenin vollem Umfang unsere Bemühungen für die Entwicklung stärkerselektiver Antibiotika", sagte Bertrand Ducrey, Geschäftsführer vonDebiopharm International. "Unsere Daten zeigen, dass Debio 1450ebenso wirksam wie die derzeit verwendeten Breitbandantibiotika seinkann. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass durch die gezielteBekämpfung des verursachenden Erregers und den Erhalt der Mikrobiotadie Lebensqualität der Patienten während und nach der Behandlungverbessert wird. Wir werden unsere Entwicklungsbemühungen jetztfortsetzen, um Patienten und Ärzten diese neue Behandlungsmöglichkeitfür durch Staphylokokken verursachte Hautinfektionen und andereschwere Infektionen zur Verfügung zu stellen."Über die StudieDie Studie war im Einklang mit den jüngsten, von derUS-Bundesbehörde zur Lebens- und Arzneimittelüberwachung (FDA)herausgegebenen Richtlinien als Nichtunterlegenheitsstudie angelegtund wurde an 25 Standorten in den USA durchgeführt. Es haben 330Patienten in die Studie aufgenommen und über drei Dosierungenrandomisiert.Es wurden Wirksamkeitsanalysen an der mikrobiologischenIntent-to-Treat-Population (mITT) durchgeführt, die allerandomisierten Patienten umfasst, die für eine beliebige als pathogenangesehene Staphylokokkenart keimpositiv waren und mindestens eineDosis der Prüfsubstanz erhalten haben.Primärer Endpunkt der Studie: Rate des frühen klinischesAnsprechen (ECRR) nach 48 bis 72 Stunden bei der mITT-PopulationDebio 1450 Debio 1450 Vancomycin 1g, Summe80mg/120 mg 160 mg/240 mg Linezolidzweimal zweimal 600 mgtäglich täglich zweimaltäglichPatienten (n) 92 91 101 284AnsprechendePatienten (n) 87 82 92 261NichtansprechendePatienten (n) 5 9 9 23ECRR (%) 94,6 90,1 91,1 91,9Über Debio 1450Debio 1450 ist ein neues Antibiotikum, das sowohl oral aus auchintravenös verabreicht werden kann. Es ist ein hochwirksames,Staphylokokken-selektives Antibiotikum mit einer geringen Neigung zumAuftreten von Resistenzen. Dieser erste Vertreter einesFabI-Inhibitors behält seine Aktivität bei Staphylokokken-resistentenAntibiotika bei, die derzeit in der klinischen Anwendung sind, wie z.B. Beta-Lactame, Vancomycin, Daptomycin oder Linezolid. Debio 1450wird für akute bakterielle Infektionen von Haut und Hautstrukturenentwickelt und eignet sich hervorragend zur Bekämpfung einigerweiterer schwer behandelbarer Infektionen durch Staphylokokken.Über Debiopharm International SADie Debiopharm Group(TM) ist ein globaler biopharmazeutischerKonzern mit Hauptsitz in der Schweiz, der aus fünf Unternehmenbesteht, die in der Entwicklung von Medikamenten, GMP-Herstellung vonOriginalpräparaten, Diagnostikwerkzeugen und Investitionsmanagementtätig sind. Debiopharm International SA konzentriert sich auf dieEntwicklung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, die aufungedeckte medizinische Bedürfnisse abzielen. Das Unternehmen führtdie Einlizenzierung und Entwicklung viel versprechenderWirkstoffkandidaten durch. Die Produkte werden durch pharmazeutischeAuslizenzierungspartner vermarktet, damit weltweit die größtmöglicheAnzahl an Patienten erreicht werden kann.Weitere Informationen finden Sie unter www.debiopharm.com