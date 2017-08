Debeka zahlt 360 Millionen Euro an Versicherte zurück

Koblenz (ots) - Die Debeka Krankenversicherung zahlt AnfangSeptember rund 360 Millionen Euro an ihre Versicherten zurück.Insgesamt erhalten 420.000 Mitglieder eine sogenannteBeitragsrückerstattung, da sie im Jahr 2016 keine Rechnungeneingereicht und damit keine Leistungen von ihrer Versicherung inAnspruch genommen haben. Bis zu drei Monatsbeiträge zahlt der größteprivate Krankenversicherer in Deutschland an fast jeden fünftenseiner 2,3 Millionen Vollversicherten zurück."Mit der Beitragsrückerstattung leisten wir einen Beitrag zu einemkostenbewussten Verhalten im Gesundheitswesen. Viele Versichertenutzen diesen Anreiz regelmäßig, um ihre Beiträge deutlich zu senken,indem sie kleinere Rechnungen selbst zahlen. Das kommt wegen derverringerten Kosten für die Leistungsbearbeitung letztlich allenDebeka-Mitgliedern zugute", sagt Roland Weber, Mitglied der Vorständeder Debeka.Neue Leistungs-App erfreut sich großer Beliebtheit ReichenVersicherte der Debeka dennoch Rechnungen ein, können sie seit Herbstletzten Jahres mithilfe der "Leistungs-App" (verfügbar im App-Storeund im Google Playstore) auch eine digitale Plattform nutzen. DieAbwicklung erfolgt dann meist innerhalb von bis zu drei Tagen. Rund350.000 Versicherte nutzen dieses Angebot bereits und haben bis heuteschon mehr als 1,4 Millionen Leistungsaufträge an die Debekaübermittelt.Zur Debeka Krankenversicherung: Die im Jahr 1905 gegründete Debekaist mit jährlichen Beitragseinnahmen von über fünf Milliarden Eurodie größte private Krankenversicherung in Deutschland. Alsgenossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit(VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Kundenverpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des Vereinswerden. Insgesamt betreut die Debeka Krankenversicherung 4,7Millionen Mitglieder, darunter 2,3 Millionen ausschließlich privatVersicherte. Damit ist fast jeder dritte Privatpatient in DeutschlandDebeka-Mitglied. Das Unternehmen wird von Analysten regelmäßig mitBestnoten bewertet: Seit 17 Jahren erhält es vonVersicherungsanalysten des map-reports die Höchstnote für "langjährighervorragende Leistungen" und ist damit Serien-Testsieger. Auch dieRatingagentur Assekurata verleiht der Debeka Krankenversicherung seit2008 das höchstmögliche Rating "exzellent (A++)".Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter der Unternehmenskommunikation /PressesprecherTelefon: (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter Konzernkommunikation /st. PressesprecherTelefon: (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88Telefax: (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell