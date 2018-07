Debeka und BBBank feiern Jubiläum

Koblenz (ots) - 10 Jahre Kooperation im Bank- undVersicherungsgeschäftDie Debeka, der größte private Krankenversicherer in Deutschland,und die BBBank, als bundesweit tätige genossenschaftlichePrivatkundenbank, feiern ihre zehnjährige Zusammenarbeit. Durch dieKooperation konnten beide Anbieter ihr Produktangebot erweitern undbieten insbesondere für den öffentlichen Dienst ein umfassendesFinanz- und Dienstleistungsangebot. Der festangestellte Außendienstder Debeka vermittelt seit 2008 das Gehalts- und Bezügekonto derBBBank. Die BBBank nutzt für ihre Mitglieder das Bauspar- undKrankenversicherungsangebot der Debeka. Zwischenzeitlich sind 43.000Mitglieder der Debeka im Besitz eines Kontos bei der BBBank. 2011begann die BBBank, Bausparprodukte der Debeka anzubieten. Dabei hatdie BBBank für ihre Mitglieder bei der Debeka rund 26.000Bausparverträge abgeschlossen."Wir sind froh über die langjährige Zusammenarbeit mit der BBBank.Beiden genossenschaftlich geprägten Häusern ist es gelungen, eingutes Finanz- und Dienstleistungsangebot für ihre Mitgliederbereitzustellen. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute underfolgreiche Zusammenarbeit mit der BBBank", sagt Paul Stein,Vertriebsvorstand der Debeka-Gruppe."Unsere Kunden profitieren von der Kompetenz beider Unternehmen.Wir bieten ihnen Mehrwerte, bei denen ihre Ziele und Wünsche imMittelpunkt stehen" sagt Herr Prof. Dr. Wolfgang Müller,Vorstandsvorsitzender der BBBank. "Die Kooperation mit der Debekastärkt uns als Bank für den öffentlichen Dienst."Digitales ProduktangebotBeide Unternehmen bieten ihren Mitgliedern und Kunden digitaleAngebote für Smartphones und Tablets. So können Versicherte derDebeka ihre Rechnungen per App einreichen und künftig über einOnline-Portal verwalten. Die Kunden der BBBank können über die BBBankBanking-App unter anderem auf ihre Konten und Depots zugreifen undden kompletten Zahlungsverkehr durchführen und auswerten.Zur Debeka:Die Debeka-Gruppe gehört mit ihrem vielfältigen Versicherungs- undFinanzdienstleistungsangebot zu den Top Ten der Versicherungs- undBausparbranche und bietet Versicherungsschutz für private Haushaltesowie kleine und mittelständische Betriebe. Sie wurde im Jahre 1905gegründet und hat sich vom reinen Krankenversicherer für Beamte zueiner Versicherungsgruppe entwickelt, die heute zu denerfolgreichsten Gruppen ihrer Art in Deutschland zählt. So wuchs dieZahl der Mitglieder auf über sieben Millionen und die zur MarkeDebeka gehörenden Unternehmen betreuen mittlerweile fast 18 MillionenVerträge.Zur BBBank:Die BBBank ist mit ihrem bundesweiten Filialnetz und über 470.000Mitgliedern eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland.Die BBBank verbindet die Vorteile einer Direktbank, wiePreisgestaltung und Erlebniswelt, mit den Leistungen und derpersönlichen Nähe einer Filialbank. Die BBBank bietet alle Produkteund Leistungen einer modernen Universalbank an. Dazu gehören daskostenfreie Gehalts- und Bezügekonto, Geld- und Vermögensanlage miteiner an DIN-kriterien angelehnten Finanzplanung, Altersvorsorge undRisikoabsicherung sowie zinsgünstige Kredite für Anschaffungen undBaufinanzierungen.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell