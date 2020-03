Debeka erneut als nachhaltiges Versicherungsunternehmen ausgezeichnet

Koblenz (ots) - Debeka erneut als nachhaltiges Versicherungsunternehmen ausgezeichnetUntersuchung: Koblenzer Versicherer verstärkt ökologisches und soziales EngagementDie Zielke Research Consult GmbH untersuchte zum zweiten Mal das ökologische, soziale und ökonomische Handeln (CSR) von Versicherungsunternehmen. Die Debeka belegte dabei erneut den zweiten Platz von insgesamt 41 untersuchten Versicherern. In der aktuellen Untersuchung konnte sich das Unternehmen in der Punktwertung weiter verbessern, da es unter anderem den Bezug von Ökostrom für alle Debeka-Standorte konsequent vorangetrieben hat.In der Zielke-Untersuchung werden unterschiedlichste Aspekte betrachtet, nämlich wie sich das Unternehmen für die Mitarbeiter, die Kunden und in sozialen Projekten engagiert. Außerdem wird erhoben, wie das Unternehmen den CO2-Ausstoß misst und reduziert. Damit informiert die Analyse insgesamt über das nachhaltige Engagement der Versicherungsunternehmen auf Basis der Daten des Jahres 2018."Wir freuen uns über das erneut sehr gute Abschneiden. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns als Unternehmen und für unsere Kunden wichtig. Die Auszeichnung ist ein Beleg, dass die Weiterentwicklung bei diesem Thema der richtige Weg ist. Und diesen gehen wir auch mit neuen, strengeren Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage konsequent weiter", kommentiert Finanzvorstand Ralf Degenhart das Ergebnis.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet http://www.debeka.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57398/4556394OTS: Debeka VersicherungsgruppeOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell