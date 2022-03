Debeka PKV: Wird das die Beiträge weiter in die Höhe treiben?

Deutschlands größte private Krankenversicherung in Form der Debeka legte in der vergangenen Woche neue Zahlen für das Jahr 2021 vor. Die enthalten durchaus das eine oder andere Detail, welches für die Versicherten von Interesse ist. Vor allem für die Kostenseite dürften sich viele interessieren, da diese die Grundlage für weitere Beitragserhöhungen in der PKV bildet.

Sehr deutlich zeichnete sich dabei ab, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung