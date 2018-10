Debeka Krankenversicherung mit 98 Prozent zufriedenen Kunden / Kundenmonitor Deutschland veröffentlicht jährliche Studie zur Kundenzufriedenheit

Koblenz (ots) - Die Debeka Krankenversicherung hat erneut diezufriedensten Kunden der Branche. Zu diesem Ergebnis kommt deraktuelle Kundenmonitor Deutschland, der jährlich von derServiceBarometer AG herausgegeben wird. Mit 98 Prozent zufriedenenKunden belegt die Debeka - wie schon in den vergangenen Jahren - denSpitzenplatz: 71 Prozent der Debeka-Kunden zeigten sich von derDebeka überzeugt (also vollkommen zufrieden bzw. sehr zufrieden). 27Prozent gaben an, mit der Debeka zufrieden zu sein. Lediglich zweiProzent waren "weniger zufrieden" und keiner der Befragtenunzufrieden. Der Kundenmonitor ermittelt die Kundenzufriedenheitanhand einer fünfstufigen Skala von 1 (vollkommen zufrieden) bis 5(unzufrieden). Die Debeka erreicht dabei mit einer "Note" von 2,04den Spitzenwert aller untersuchten privaten Krankenversicherer. Inder Branche sind 92,9 Prozent der Kunden mit ihrem jeweiligenKrankenversicherer zu-frieden (Mittelwert: 2,24)."Die aktuelle Studie des Kundenmonitors bestätigt unseren Einsatzfür die Debeka-Versicherten. Dieses Niveau wollen wir auch in Zukunftbeibehalten. Maßgeblichen Verdienst an dieser Auszeichnung habenunsere Mitarbeiter im Außen- und im Innendienst, die unsereMitglieder mit leistungsstarken Produkten und gutem Serviceüberzeugen. Die Mitglieder stehen bei uns seit jeher im Mittelpunkt,denn sie sind letztlich die Eigentümer unseres genossenschaftlichgeprägten Unternehmens", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender derDebeka-Versicherungsgruppe.Die Ergebnisse im EinzelnenDer Kundenmonitor befragte Versicherte u. a. zur Schnelligkeit derBearbeitung des letzten Leistungsfalls. Dabei brachten 97,3 Prozentder Befragten ihre Zufriedenheit mit der Debeka zum Ausdruck. Auch inden untersuchten Bereichen "Wiederwahlabsicht","Weiterempfehlungsabsicht" und "Leistungsumfang" erzielte die Debekajeweils die besten Werte.Zur Debeka:Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichenBeitragseinnahmen von über sechs Milliarden Euro die größte privateKrankenversicherung in Deutschland. Als genossenschaftlich geprägterVersicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlichden Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch VertragsabschlussMitglieder des Vereins werden. Insgesamt betreut die DebekaKrankenversicherung 4,8 Millionen Mitglieder, darunter 2,3 Millionenausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als jeder viertePrivatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied. Das Unternehmen wirdvon Analysten regelmäßig mit Bestnoten bewertet: Seit 18 Jahrenerhält es von Versicherungsanalysten des map-reports die Höchstnotefür "hervorragende Leistungen". Auch die Ratingagentur Assekurataverleiht der Debeka Krankenversicherung seit 2008 das höchstmöglicheRating "exzellent (A++)".Zum Kundenmonitor Deutschland der ServiceBarometer AG:Hauptaufgabe des Kundenmonitors Deutschland ist die Erforschungvon Marktgegebenheiten bestimmter Branchen auf Basis wissenschaftlichbegründeter Methoden. Das unabhängige Forscherteam derServiceBarometer AG liefert hierzu detaillierte Daten zurVerbraucherbewertung einzelner Unternehmensleistungen, insbesonderezur Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität. Die Vergleichsdatenbankdes Kundenmonitors Deutschland mit Zeitreihen zur Kundenorientierungvon Unternehmen aus über 100 Branchen ist seit 1992 eine verlässlicheQuelle für wissenschaftliche und unternehmensspezifische Analysensowie zur kontinuierlichen Beobachtung gesellschaftlicher Trends. Fürden Kundenmonitor Deutschland 2018 wurden von Oktober 2017 bis Juli2018 insgesamt 31.408 Verbraucher zu ihrer Zufriedenheit mitUnternehmen aus 26 Branchen befragt. Das Globalzufriedenheitsurteilergibt sich über die Frage "Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem(hauptsächlich) genutzten An¬bieter insgesamt?". Es wird mithilfe derSkala von "vollkommen zufrieden" (= 1) bis "unzufrieden" (= 5) aufBasis einer über Jahre und Länder vergleichbaren Methodik gemessen.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.dePflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell