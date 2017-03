Debeka-Gruppe 2016 mit mehr Verträgen und neuen Mitgliedern (FOTO)

Koblenz (ots) -Debeka-Gruppe 2016 mit mehr Verträgen und neuen MitgliedernStabile Einnahmen trotz schwierigem Umfeld / Ausrichtung auf dieZukunft in vollem GangeIm vergangenen Jahr konnte die Debeka-Versicherungsgruppe wiederdeutlich mehr Verträge abschließen und neue Mitglieder gewinnen. Diesgilt insbesondere für die Lebens- sowie dieSchaden-/Unfallversicherung. Auch in der Privaten Krankenversicherungkonnte der Marktführer das sehr hohe Vorjahresergebnis nochmalssteigern und 80.000 neue vollversicherte Mitglieder begrüßen. Dasdürfte wiederum der höchste Zugang der Branche gewesen sein. Damitkam die Versicherungsgruppe auf 663.000 neue Verträge - 21.000 oder3,3 Prozent mehr als 2015. Die Zahl der Mitglieder der gesamtenGruppe wuchs um 60.000 bzw. 0,9 Prozent auf 7,04 Millionen und diezur Marke Debeka gehörenden Unternehmen betreuen nun fast 18Millionen Verträge. Zu dem guten Ergebnis trug auch eineNeuausrichtung in vielen Bereichen bei. So hatte die Gruppe im Sommer2016 eine Produktoffensive in den Sparten Lebens-, Unfall- undKfz-Versicherung gestartet und damit neue Angebote auf den Marktgebracht, die auch an geänderte Rahmenbedingungen - zum Beispielaufgrund der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank - angepasstwurden.Die Beitragseinnahmen der Debeka-Versicherungsgruppe sind 2016 mit9,8 Milliarden Euro trotz des sehr schwierigen Umfelds konstantgeblieben. Während die Bereiche Kranken- undSchaden-/Unfallversicherung um 1,3 Prozent bzw. 5,5 Prozent wuchsen,fielen die Einnahmen im Bereich der Lebensversicherungerwartungsgemäß, und zwar um 3,8 Prozent. Das ist ausschließlich aufdie bewusste Zurückhaltung bei Versicherungen gegen Einmalzahlungzurückzuführen. Nach Ansicht der Debeka schaden solche Verträge derVersichertengemeinschaft, wenn sie nicht als langfristig geplanteAltersvorsorge, sondern als Kapitalanlage abgeschlossen werden. Dielaufenden Beitragseinnahmen der Debeka Lebensversicherung wuchsenerfreulicherweise - wie bereits 2014 und 2015 - erneut. Die Einnahmenund Geldeingänge der gesamten Gruppe - einschließlich derBausparkasse - stiegen um 0,3 Prozent auf fast 13 Milliarden Euro.Auch die Bilanzsumme der Debeka-Versicherungsgruppe erhöhte sich 2016deutlich um 4,5 Prozent auf rund 90 Milliarden Euro. Mit fast 88Milliarden Euro an Kapitalanlagen (+4,8 Prozent) gehört die Debeka zuden größten institutionellen Anlegern in Deutschland. DieNetto-Kapitalerträge stiegen leicht auf 3,5 Milliarden Euro (+3,3Prozent). In Anbetracht des Niedrigzinsumfelds ist dies noch immerein beachtlicher Wert, der aber nicht über die Zinsrealitätenhinwegtäuschen kann.Im vergangenen Jahr hat die Debeka 7,7 Millionen Schaden- undLeistungsfälle bearbeitet und 7,9 Milliarden Euro an direktenVersicherungsleistungen erbracht. Daneben baut die Gruppe in derKranken- und Lebensversicherung umfangreiche Rückstellungen auf, diezur Sicherstellung der Leistungsversprechen in der Zukunft für dieMitglieder reserviert werden. 2016 waren das 4,5 Milliarden Euro. Fürihre Mitglieder kam die Debeka-Versicherungsgruppe damit auf eineGesamtleistung von 12,4 Milliarden Euro - das sind 27 Prozent mehrals sie an Beiträgen (9,8 Mrd.) eingenommen hat.Digitalisierung"Mit unserer Neuausrichtung in vielen Bereichen reagieren wirkonsequent auf die geänderten Rahmenbedingungen und haben auf Zukunftumgeschaltet", sagt Uwe Laue, Vorstandsvorsitzender derDebeka-Versicherungsgruppe. "Mit neuen Tarifen haben wir Lösungengeschaffen, die unseren Mitgliedern enorme Mehrwerte bieten und ihnendabei helfen, den jeweiligen Versicherungsschutz zu optimieren."Umschalten" bedeutet für uns aber nicht nur, neue Produkte zuschaffen, sondern auch, den Weg in Richtung Digitalisierungkontinuierlich weiterzugehen. So haben wir für unsereKrankenversicherten im Oktober 2016 eine Rechnungs-App eingeführt,die mit bisher 230.000 Anwendern sehr erfolgreich gestartet ist. Dasist aber nur ein erster Schritt in Sachen Digitalisierung", erklärtLaue.Ab Sommer dieses Jahres soll es die Möglichkeit geben, dieAuslandsreise-Krankenversicherung online abzuschließen. Laue kündigtdarüber hinaus auch an, dass man derzeit den Einstieg in eine neuedigitale Plattform für Krankenversicherte prüfe. Ziel sei einkomplett digitales Rechnungsmanagement zwischen Privatversicherten,ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringern sowie privatenKrankenversicherern. Dadurch soll eine enorme Prozessvereinfachungerreicht werden, die zu deutlichen Zeit- und Kostenersparnissen aufallen Seiten führe.Experiment BürgerversicherungMit Blick auf die Bundestagswahl macht Laue auf der diesjährigenPressekonferenz der Debeka erneut klar, dass das von SPD, Grünen undLinken geplante Experiment Bürgerversicherung im Falle einesWahlsiegs keinesfalls zu mehr Gerechtigkeit führen würde. Es sei dertatsächliche Einstieg in eine Zwei-Klassen-Medizin. Vermögende würdensich dann gezielt Behandlungen erkaufen, während der Großteil derBevölkerung in einem Einheitssystem - ohne den Wettbewerb zwischenGesetzlicher und Privater Krankenversicherung (GKV/PKV) - mitdeutlich schlechteren Leistungen rechnen müsse. Und PKV-Versicherteseien nicht - wie immer behauptet - in der Mehrzahl "Reiche". "Dasist ein Märchen", sagt Laue. Es sei auch Augenwischerei, dass voneinzelnen Parteien immer so getan werde, als ob die PKV der krankePatient sei, den man nur mit der GKV zusammenlegen müsse, und allewären geheilt. Dabei stehe aufgrund der demographischen Entwicklunggerade die GKV vor existenziellen Problemen und die Kassen würdenschon heute nur durch jährliche Staatszuschüsse in zweistelligerMilliardenhöhe am Leben gehalten. Es sei wichtig, das besteGesundheitssystem der Welt zukunftssicher auszubauen und nicht durchExperimente zu zerstören.Die neue AltersvorsorgeÜber Jahrzehnte war die Debeka "der" Anbieter für klassischeAltersvorsorge, der den Kunden aus voller Überzeugung einelangfristige Absicherung und hohe garantierte Verzinsung geboten hat.Vor dem Hintergrund anhaltend niedriger Zinsen und neuerAufsichtsvorschriften hat die Debeka Lebensversicherung ihr Angebotgeändert und sich aus den klassischen Rentenversicherungenzurückgezogen. Mit den neuen "chancenorientiertenRentenversicherungen" bietet der Versicherer seinen Kunden trotzniedriger Zinsen neue Möglichkeiten für eine zeitgemäße privateAltersvorsorge. In dieser Produktlinie werden Beitragsteile undÜberschüsse in einen Debeka-eigenen Fonds angelegt, der imWesentlichen aus vier verschiedenen Indexfonds (ETFs) besteht. Kundenkönnen damit mehr von den Aktienmärkten profitieren. DasAnlagemanagement erfolgt individuell nach der Sicherheits- undRenditeorientierung des Mitglieds. Nach Aussagen desVorstandsvorsitzenden ist auch hier die "Debeka-DNA" erkennbar. Dennman habe - anders als bei vielen Fondsprodukten am Markt - gezieltauf eine kostengünstige Verwaltung gesetzt. Die Debeka gehörtgenerell zu den Unternehmen mit den niedrigsten Verwaltungskosten derBranche. Die neue Produktvariante wurde bereits sehr gut nachgefragt.Über 50.000 Mitglieder haben sich 2016 für die chancenorientiertenProdukte entschieden.Neue Versicherungsvorschriften: Solvency IIEin wesentlicher Aspekt des neuen Aufsichtssystems Solvency II,das seit 2016 gilt, ist die Frage der Kapital- undEigenmittelausstattung. Wie hoch sie sein muss, hängt im Wesentlichenvon den Verpflichtungen und Risiken ab, die ein Unternehmen mitseinem Geschäftsmodell eingeht. Unter Solvency II müssen Unternehmenüber so viele Eigenmittel verfügen, dass sie selbst Ereignisseverkraften können, die nur einmal in 200 Jahren vorkommen könnten -z. B. ganz extreme Verwerfungen an den Aktienmärkten. Die neuenVorschriften vereinheitlichen die Regeln von 28 EU-Ländern. Für alleUnternehmen sind sie angesichts des historisch niedrigen Zinsniveausjedoch eine große Herausforderung. Damit die europäischen Versichererdiese bewältigen können, hat der Gesetzgeber Übergangsregeln übereinen Zeitraum von 16 Jahren eingeführt - das ist gerade für deutscheVersicherer, die ihren Kunden langfristige Garantien bieten, vonBedeutung. Die Debeka wird - wie viele andere deutsche Versicherer -diese Übergangsregeln nutzen und hat ihr Geschäftsmodell mit neuenAltersvorsorgeverträgen bereits an die Vorschriften angepasst. Eineaktuelle Untersuchung der Assekuranz-Ratingagentur Assekurata, dieauch diese neuen Gegebenheiten berücksichtigt, kommt zu dem Ergebnis,dass die Debeka die Anforderungen aus Sicht ihrer Kunden insgesamt"sehr gut" erfüllt.Erweiterung der HauptverwaltungAm Sitz der Debeka-Hauptverwaltung in Koblenz haben die Arbeitenfür einen Erweiterungsbau begonnen, um mittelfristig die über dasgesamte Stadtgebiet verstreuten Standorte des Unternehmens wiederstärker zusammenzuführen. 