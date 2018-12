Debeka BKK senkt den Zusatzbeitrag und erweitert die freiwilligen Mehrleistungen

Koblenz (ots) -Mehr Leistungen für weniger GeldDebeka BKK senkt den Zusatzbeitrag und erweitert die freiwilligenMehrleistungenDie Debeka BKK gehört schon seit mehreren Jahren zu den günstigengesetzlichen Krankenkassen. Seit 2015 liegt die in Koblenz ansässigeBKK mit dem kassenindividuellen Zusatzbeitrag in Höhe von 0,9 %stabil unter dem bundesweiten Durchschnitt aller gesetzlichen Kassen.Jetzt beschloss der Verwaltungsrat der Debeka BKK, diesenZusatzbeitragssatz ab 1. Januar 2019 auf nunmehr 0,8 % weiterabzusenken. Die bundesweit wählbare BKK gehört damit auch weiterhinzu den kostengünstigen Kassen."Die Debeka BKK senkt jedoch nicht nur den Zusatzbeitragssatz,sondern baut auch das Leistungsangebot weiter aus. Neben denbestehenden, attraktiven Mehrleistungen wie Osteopathie undprofessioneller Zahnreinigung bieten wir künftig zusätzlicheVorsorgeleistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft an. Unteranderem erhalten Schwangere ein Budget von 250 Euro, das sie für eineVielzahl zusätzlicher Maßnahmen und Untersuchungen verwenden können",so Frank Strobel, Vorstand der Debeka BKK, zu den beschlossenenNeuerungen.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon: (02 61) 4 98 - 11 22DebekaKrankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88Telefax: (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell