Debatte um verkaufsoffenen Heiligabend: Jeder Sechste muss an Sonn- und Feiertagen arbeiten / Nur einer Minderheit macht es nichts aus, an Feiertagen zu arbeiten

Eschborn (ots) - Jeder sechste (16%) Beschäftigte in Deutschlandmuss regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Dabei zieht diedeutliche Mehrheit private Aktivitäten ganz klar der Arbeit imEinzelhandel, am Fließband oder in der Lagerhalle vor. Nicht einmaljeder vierte Befragte (24%) erklärt, dass es ihm grundsätzlich nichtsausmacht, an einem Feiertag zu arbeiten. Zu diesen Ergebnissen kommtdie repräsentative Studie "Jobzufriedenheit 2017" der ManpowerGroup,für die 1.018 Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 65 Jahren onlinebefragt wurden.+++ Die Studienergebnisse finden Sie über diesen Link:http://bit.ly/1SnioxB +++Während in den Supermarkt-Regalen bereits Lebkuchen und andereWeihnachtsprodukte zu sehen sind, ist im Einzelhandel eine Debatte umeinen verkaufsoffenen Sonntag an Heiligabend entfacht. So entschlosssich beispielsweise das Handelsunternehmen Aldi, am Heiligabend nichtzu öffnen, obwohl es rechtlich gesehen möglich wäre.Den Arbeitnehmern kommt das entgegen. Viele planen bereits, wo undwie sie die Feiertage zum Jahresende verbringen. Wenn es nach ihnengeht, ist klar, dass in dieser Zeit das Thema Beruf in denHintergrund tritt. Auch die Aussicht auf mehr Geld motiviert diemeisten nicht dazu, freie Tage in den Dienst des Arbeitgebers zustellen. Eine deutliche Mehrheit von 92 Prozent zieht es trotz derMöglichkeit, finanzielle Zuschläge zu erhalten, vor, eine Auszeit zunehmen.Urlaubsregelungen treffen den Nerv der BeschäftigtenWenn Unternehmen rund um die Weihnachtstage oder zu anderenBrückentagen mit großzügigen Regelungen Urlaube möglich machen,treffen sie damit nicht nur den Nerv der meisten Beschäftigten. "AufUrlaubswünsche einzugehen, ist auch in den Chefetagen angekommen -nur so können sie Schlüsseltalente motivieren und langfristig an ihrUnternehmen binden", sagt Herwarth Brune, Vorsitzender derGeschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland.Strategisch Urlaubswünsche zu erfüllen, kann sich somit auchlangfristig auszahlen, etwa durch eine höhere Mitarbeitermotivation,eine geringere Fluktuation oder eine höhere Attraktivität desUnternehmens. Von ihr profitieren Arbeitgeber gerade dann, wenn siein Märkten agieren, in denen Fachkräfte rar sind.Über die StudieDie Studie "Jobzufriedenheit 2017" basiert auf einerbevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung von 1.018 Bundesbürgernzwischen 18 und 65 Jahren. Sie wurde im Auftrag der ManpowerGroupdurchgeführt. Die Ergebnisse finden Sie hier: http://bit.ly/1SnioxB