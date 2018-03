Debatte um Vorstandsgehälter - Minister kritisiert VW-Chef

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Rüffel für den DDR-Vergleich: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat Äußerungen von VW -Chef Matthias Müller zur Regulierung von Managergehältern kritisiert.



"Es fehlt offensichtlich die notwendige Sensibilität in einer für VW sehr schwierigen Phase", sagte Althusmann, der für das Land im VW-Aufsichtsrat sitzt, der "Hannoversche Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Müllers Worte missbilligt.

Müller hatte im "Spiegel" auf die Frage nach einer Gehalts-Obergrenze von beispielsweise fünf Millionen Euro geantwortet: "In Deutschland besteht der Drang, alles politisch regeln zu wollen. Aber wo soll das enden? Wir hatten so was bereits einmal in Form der DDR. Da ist auch alles geregelt worden."

Althusmann erklärte nun: "Man darf das nicht schönreden, nur weil der bilanzielle Gewinn 2017 gut ist. Ich hätte mehr Zurückhaltung erwartet." Wer bei VW im Vorstand sitze, könne sich schlecht über Politiker beschweren, die einem ins Handwerk pfuschen. "Damit muss man zurechtkommen, denn Niedersachsen hält 20 Prozent der VW-Anteile. Ob es einem gefällt oder nicht."/nau/DP/he