Debatte um Krankenhaushygiene: Diskreditierung statt Patientenaufklärung

Berlin (ots) - Chirurgen kritisieren die Berichte desRecherchenetzwerkes "Correctiv" und des ARD-Magazins "Plusminus" zurHygiene in deutschen Krankenhäusern. Transparenz sei das Motiv derkürzlich veröffentlichten Auswertung der Krankenhausqualitätsberichteund Daten des BKK Landesverbandes Nordwest. Wieviel Nutzen diesevermeintliche Transparenz auf Grundlage veralteter Daten fürPatienten wirklich hat ist fraglich. Klar ist, seit derVeröffentlichung stehen einige Krankenhäuser auf der "roten Liste".Diese Einteilung ist zweifelhaft und wird vom Berufsverband derDeutschen Chirurgen e.V. (BDC) kritisiert."Es werden einige Krankenhäuser auf der Übersichtskartefälschlicherweise an den Pranger gestellt", erklärt Vizepräsidentindes BDC Prof. Dr. med. Julia Seifert. "Patienten werden verunsichertund nicht gestärkt."Als Ergebnis der Auswertung können Patienten über "Correctiv" aufeine Übersichtskarte zugreifen, die rot und grün markierteKrankenhäuser zeigt - also welches Krankenhaus im Jahr 2014"Minimalkriterien" an Hygienepersonal erfüllt und welches nicht.Grundlage dafür sind Empfehlungen der Kommission fürKrankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) des RobertKoch-Institutes von 2009. Diese Empfehlungen werden allerdings falschdargestellt: denn laut KRINKO-Empfehlung müssen Krankenhäuser ab 400Betten ausschließlich einen Krankenhaushygieniker beauftragen - inder Auswertung heißt es aber, dass diese 400-Betten-Grenze auch fürhygienebeauftragte Ärzte und Pfleger gelte."Die Auswertung vermittelt, dass Hygienestandards in rotmarkierten Kliniken nicht ausreichend seien - Krankenhäuser werdendiskreditiert", so Seifert. "Ausreichendes Hygiene-Fachpersonal inKliniken ist auf jeden Fall notwendig. Maßgeblich sind allerdingsauch die generelle Personalausstattung sowie die Arbeitsauslastunginnerhalb der Krankenhäuser", erklärt Seifert. "Denn auch dasHygiene-Fachpersonal ist machtlos, wenn die Zeit fehlt, um z. T.aufwendige Hygienestandards einzuhalten. Politik undKrankenhausleitungen müssen die Rahmenbedingungen schaffen, sodasssich alle Angestellten im Krankenhaus mehr Zeit für Hygienemaßnahmennehmen können."Bis zum 31.12.2016 wurde bewusst eine bundesweiteÜbergangsregelung zur Umsetzung der KRINKO-Empfehlungen geschaffen,da zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novellierungen derHygieneverordnungen klar war, dass nicht ausreichend Personal aus-bzw. weitergebildet werden könne. Die Übergangsregelung war 2014,also zum Zeitpunkt der Datenerhebung, noch in Kraft. Diese Regelungwird in der Auswertung ebenfalls nicht beachtet.Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) ist mit über17.000 Mitgliedern die größte europäische Chirurgenvereinigung. Ervertritt die berufspolitischen Interessen deutscher Chirurginnen undChirurgen in Klinik und Praxis.Pressekontakt:Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC)Luisenstraße 58/5910117 BerlinJulia WeilbachPresse- & Öffentlichkeitsarbeit030/28004-200weilbach@bdc.dewww.bdc.deOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC e.V.), übermittelt durch news aktuell