Debatte über Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Arzneien

Baierbrunn (ots) - Die Forderung nach einem Verbot desVersandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln könntebald Thema im Bundestag werden. Denn eine entsprechendeBundestagspetition des Pharmaziestudenten Benedikt Bühler wurde von400.000 Menschen unterstützt - und damit von deutlich mehr als dennötigen 50.000. "In der Regel wird das Anliegen dann öffentlich imPetitionsausschuss des Bundestags beraten", erläutert derAusschuss-Vorsitzende Marian Wendt (CDU) im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". "Dazu laden wir den Petenten ein, der persönlichvorspricht."Während rezeptpflichtige Medikamente in jeder deutschen Apothekegleich viel kosten müssen, dürfen ausländische Versandhändler dankeines Urteils des Europäischen Gerichtshofs seit 2016 Rabattegewähren. Apotheken in Deutschland sind damit im Nachteil. Bühlersieht in einem Versandhandelsverbot "die aussichtsreichsteMöglichkeit, die Gleichpreisigkeit zu sichern". Nur durchPräsenzapotheken könne die "flächendeckende vollumfassendePatientenversorgung gesichert werden".Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt auf einen anderen Weg,um faire Wettbewerbsbedingungen zu sichern. Mit demApotheken-Reform-Paket soll die Preisbindung aus demArzneimittelrecht ins Sozialgesetzbuch verschoben werden, wo lautSpahn eine nationale Regelung ohne Einfluss der EU möglich ist. Kämedas Gesetz, dürften auch ausländische Online-Apotheken gesetzlichVersicherten für rezeptpflichtige Medikamente keine Rabatte mehrgeben. Für Privatversicherte und Selbstzahler wären Preisnachlässeaber weiterhin möglich. Das Bundeskabinett hat das Gesetz abgesegnet,im Bundesrat und Bundestag muss es noch beraten werden.In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leserdie wichtigsten Fakten zur Debatte über ein Versandhandelsverbot.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell