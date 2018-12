Debao Property Development: War die Aufregung umsonst?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Debao Property Development unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Debao Property Development-Aktie notierte am 18.12.2018 mit 0,11 SGD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Debao Property Development auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Debao Property Development schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 18,18 % und somit 14,03 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,16 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Debao Property Development wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Debao Property Development auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Debao Property Development mit einer Rendite von -47,62 Prozent mehr als 46 Prozent darunter. Die "Asset Management"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,49 Prozent. Auch hier liegt Debao Property Development mit 46,13 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.