Debao Property Development: Alles unter Kontrolle?

Am 23.08.2018 ging die Aktie Debao Property Development an ihrem Heimatmarkt Singapore mit dem Kurs von 0,122 SGD aus dem Handel.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Debao Property Development auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Debao Property Development. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Debao Property Development daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Debao Property Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Debao Property Development derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,18 SGD, womit der Kurs der Aktie (0,122 SGD) um -32,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,16 SGD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -23,75 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Debao Property Development liegt mit einer Dividendenrendite von 11,76 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Real Estate"-Branche hat einen Wert von 4,07, wodurch sich eine Differenz von +7,7 Prozent zur Debao Property Development-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.