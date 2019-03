"Death in Paradise" mit neuen Folgen in ZDFneo / Deutschlandpremiere (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -"Die tote Braut" ist Auftaktfolge der siebten Staffel "Death inParadise", die am Freitag, 15. März 2019, um 21.05 Uhr in ZDFneostartet. Einen Tag vor ihrer Hochzeit auf der Karibikinsel "St.Marie" stürzt sich Diane Smith (Elizabeth Berrington) vom Balkonihres Hotelzimmers. Diane ist auf der Stelle tot. Milliardär PhilipMarston (Denis Lawson), der Ehemann in spe, ist geschockt und ratlos.Standen doch alle Zeichen auf Glück und Zweisamkeit. Detective JackMooney (Ardal O'Hanlon) und seine Kollegin Florence Cassell(Joséphine Jobert) nehmen die Ermittlungen auf: Ein auf dem Laptopder Toten geöffneter Zeitungsartikel verrät unschöne Geheimnisse ausDianes Vergangenheit. Auf den ersten Blick sieht alles nach einemSelbstmord im Affekt aus. Doch den Detectives kommen schnell Zweifelan der Selbstmord-These. Jack Mooneys ist sich sicher, dass Dianeermordet wurde - von jemandem, der die Hochzeit um jeden Preisverhindern wollte.Die siebte Staffel "Death in Paradise" wird ab 15. März 2019 immerfreitags als Deutschlandpremiere gezeigt. Die weiteren siebenEpisoden der Staffel sind bereits ab 20.15 Uhr in ZDFneo zu sehen.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/deathinparadisehttps://twitter.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell