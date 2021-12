Der Deal des Jahres: Steinhoff

Liebe Leser,

die Aktie von Steinhoff haben wir an dieser Stelle vielfach untersucht. Die Notierungen sind zuletzt ohnehin in einem sehr starken Aufwärtstrend gewesen. Am Dienstag aber brach die Aktie unvorhergesehen noch einmal sehr kräftig nach oben aus: + 20 % standen schon zu Mittag auf den Kurszetteln. Damit muss der Aufwärtslauf noch gar nicht beendet sein. Die Situation ist für Investoren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung