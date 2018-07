De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Für die Aktie De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV stehen per 28.07.2018, 04:33 Uhr 532 DKK an der Heimatbörse Copenhagen zu Buche. De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV zählt zum Segment "Lkw-Verkehr".

Unsere Analysten haben De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 32 liegt De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV über dem Branchendurchschnitt (4 Prozent). Die Branche "Transportation & Logistics" weist einen Wert von 30,77 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV mit einer Rendite von 32,56 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Die "Transportation & Logistics"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,3 Prozent. Auch hier liegt De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV mit 27,27 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.