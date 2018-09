De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV: Was noch aussteht!

Der Kurs der Aktie De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV steht am 09.09.2018, 09:45 Uhr an der heimatlichen Börse Copenhagen bei 600,27 DKK. Der Titel wird der Branche "Lkw-Verkehr" zugerechnet.

Die Aussichten für De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,33 % ist De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV im Vergleich zum Branchendurchschnitt Transportation & Logistics (2,63 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,3 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 41,55 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,84), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.