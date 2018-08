De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "DSV A/S":

Der Kurs der Aktie De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV steht am 03.08.2018, 21:21 Uhr an der heimatlichen Börse Copenhagen bei 578,2 DKK. Der Titel wird der Branche "Lkw-Verkehr" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV liegt mit einem Wert von 29,7 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 4 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Transportation & Logistics" von 30,79. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV beläuft sich mittlerweile auf 520,22 DKK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 569,2 DKK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,42 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 312,13 DKK. Somit ist die Aktie mit +82,36 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".