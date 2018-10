De Maizière schickte umstrittene Mitarbeiterin in Amri-Ausschuss

Berlin (ots) - Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière(CDU) gerät in Zusammenhang mit einer umstrittenen Personalie imAmri-Untersuchungsausschuss in den Fokus. So hat De Maizière selbstnach Angaben des Bundesinnenministeriums die fragwürdige Entscheidunggetroffen, die Oberregierungsrätin Eva Maria H. als "Beobachterin"des Ministeriums in den Ausschuss zur Aufarbeitung des Anschlags aufdem Berliner Breitscheidplatz zu entsenden. Das geht aus einerAntwort der Regierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor,die dem rbb und den Zeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE vorliegt. Darinheißt es: "Die Entscheidung, dass Frau Dr. H. als zuständigeMitarbeiterin der Bundesregierung für den erstenUntersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode tätig geworden ist", wurdevon "Herrn Minister a.D. Dr. Thomas de Maizière auf Vorschlag derzuständigen Fachabteilungen getroffen".Die Personalie ist hochumstritten. Die Beamtin des BMI hatte imAusschuss bei der Befragung ehemaliger Kollegen aus dem Bundesamt fürVerfassungsschutz darüber gewacht, dass keine geheimen Informationenan die Öffentlichkeit dringen. Die Ausschussmitglieder hatten erstAnfang Oktober erfahren, dass sie früher selbst in derIslamismus-Abteilung des Verfassungsschutzes gearbeitet hatte. Damitist sie auch als Zeugin für die Aufarbeitung des Anschlags für dieParlamentarier wichtig. Durch ihre Präsenz in den Ausschusssitzungengilt sie nun jedoch als befangen. Erst nach Medienberichten hatte dasMinisterium die Mitarbeiterin aus dem Ausschuss abgezogen.Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic,übt Kritik an De Maizière: "Schon unmittelbar nach dem Anschlag wares gerade der damalige Innenminister, der eine erstaunliche Energiedarauf verwendete, die Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz inder Causa Anis Amri auszublenden", sagte Mihalic den FUNKE-Zeitungen.Die Grünen wollen De Maizière zu dem Sachverhalt nun auch als Zeugenim Untersuchungsausschuss befragen.Pressekontakt:Jo Goll, Investigatives und Hintergrund 0172-3129829René Althammer, Investigatives und Hintergrund 0160-3600044Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell